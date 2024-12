Al fine di poter festeggiare la fine del 2024 e l’inizio del Nuovo Anno in un clima di civile convivenza e di massima sicurezza per persone, animali e cose, il Sindaco di Casalgrande, Giuseppe Daviddi, ha emesso ordinanza di divieto di utilizzo di fuochi d’artificio e altri articoli pirotecnici a partire da oggi, 30 di dicembre.

L’ordinanza si è resa necessaria partendo dal presupposto che il rumore causato dall’esplosione dei fuochi d’artificio è ragione di disagio e preoccupazione per le persone in stato di fragilità (anziani, malati, bambini) ma anche conseguenze negative per gli animali domestici.

Per tanto al fine di tutelare al meglio la sicurezza pubblica e privata della cittadinanza si è resa necessaria l’assunzione di questo provvedimento su tutto il territorio del Comune, che si estenderà sino al 7 di gennaio 2025.

Chiunque detenga o faccia esplodere petardi, articoli pirotecnici, o fuochi d’artificio di qualunque genere, ad eccezione di quelli ad esclusivo effetto luminoso, o lanci lanterne volanti, sarà pertanto sottoposto alla sanzione amministrativa prevista.

“Il Comune di Casalgrande, pur aderendo convintamente alla campagna di sensibilizzazione organizzata dall’Unione Tresinaro Secchia, che, come è noto, non ha però il potere di emanare atti e provvedimenti in ambiti specifici come quello di cui si tratta – spiega il Sindaco Daviddi – ha ritenuto opportuno procedere all’emanazione di questo provvedimento. Oltre ciò, mi appello al senso di responsabilità e di civiltà dei miei concittadini affinché i festeggiamenti di Capodanno possano svolgersi in clima festoso, rispettoso e che non metta a repentaglio l’incolumità propria o di altri”.

“In ultimo l’augurio più sincero e sentito a tutta la cittadinanza di un felice e sereno 2025”, ha concluso il Primo Cittadino