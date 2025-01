L’avvio dei saldi invernali, previsto per sabato 4 gennaio, e la festa dell’Epifania daranno vita a un lungo weekend dedicato allo shopping. Con un budget stimato (sondaggio IPSOS per Confesercenti) di 218 euro a persona, comprerà quasi un italiano su due (46%).

Secondo Giulio Po, Vicepresidente di Fismo Confesercenti Modena, “i saldi invernali rappresentano un’opportunità per rilanciare i consumi, soprattutto nei negozi di vicinato, e una chance per i consumatori di programmare acquisti necessari. È un’occasione perfetta per rinnovare il guardaroba a prezzi scontati o per acquistare un regalo in vista dell’Epifania a costo ridotto, nei nostri negozi del settore moda”.

Le recenti vendite natalizie hanno premiato gli acquisti nei negozi di vicinato e anche per i saldi invernali, ben 8 Italiani su 10 (81%) sceglieranno i negozi fisici per almeno un acquisto (sondaggio IPSOS per Confesercenti).

Tra gli acquisti più “attesi” dai consumatori per i saldi, come riporta ancora il sondaggio di IPSOS per Confesercenti, ci sono i maglioni e felpe, indicati dal 51% di chi ha previsto di acquistare, calzature (indicate dal 49%), gonne e pantaloni (31%), maglie e top (30%), abbigliamento intimo (28%), camicie e camicette (22%), borse (21%), capispalla anch’essi al 21%. Infine accessori (18%) e abiti e completi (17%).

“I saldi invernali si confermano un momento di grande fermento per il settore moda, rappresentando una boccata d’ossigeno dopo un autunno con vendite molto deboli. Per valorizzare appieno il periodo dei saldi – aggiunge Po – è necessaria una regolamentazione delle grandi piattaforme di commercio elettronico che fanno continue promozioni tutto l’anno. Positiva, anche se molto anticipata, la data unica delle vendite di fine stagione nella maggior parte del territorio nazionale”.

Fismo Confesercenti Modena invita i consumatori a scegliere sempre, per i gli acquisti, le attività di vicinato: “I negozi di prossimità offrono sempre una garanzia quando si tratta di acquistare merce in saldo. In queste attività non mancano mai cordialità, professionalità ed esperienza d’acquisto, qualità essenziali soprattutto quando si desidera fare un buon affare. In questi casi è sempre meglio affidarsi a un professionista del settore, in grado di consigliare l’acquisto migliore” conclude Po.