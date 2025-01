Come da tradizione, anche a Campogalliano la Befana si porta via tutte le feste, e lo fa sulle note del coro Grammers Gram e con l’intrattenimento per i più piccoli. Domenica 5 gennaio la chiesa parrocchiale di Panzano sarà palcoscenico d’eccezione dei Grammers Gram, gruppo corale di Carpi, diretto da Rossana Bonvento. Nel concerto dell’Epifania, il coro porterà brani del loro repertorio che spazia dal sacro al profano, dal canto popolare al dialetto, in un evento ad ingresso libero e gratuito, con inizio alle 21.

Lunedì 6 gennaio, nel giorno dell’Epifania, l’appuntamento è alla sala La Montagnola per mandare in archivio le festività tra giochi e animazioni. Bambine, bambini e famiglie sono tutte invitate dalle 15 presso la sala di via Garibaldi all’iniziativa organizzata dal circolo Anspi oratorio Sassola, per stare insieme e divertirsi in compagnia della Befana.