Il bilancio di previsione è il documento principale per quanto riguarda la programmazione e gestione di un ente pubblico. Il Comune di Casina ha approvato nella recente seduta di Consiglio (del 30 dicembre) il proprio bilancio e gli investimenti per il periodo 2025 – 2027. Un documento che evidenzia un ottimo stato di salute dei conti dell’Ente e un programma importante di opere pubbliche.

Spiega infatti il Sindaco Stefano Costi: “Siamo riusciti a mantenere la tassazione comunale invariata, senza alcun aumento, e devo dire con un certo orgoglio che non abbiamo mai aumentato aliquote Imu o Irpef negli ultimi 10 anni. Tale scelta comporta un’attenta revisione dei conti, a fronte di un costante aumento inflativo dei costi, ad esempio quelli energetici, e del minore trasferimento di fondi dallo Stato, che per noi ha significato per il 2025 una riduzione di circa 30.000 euro. Questo è stato possibile attraverso un’oculata ottimizzazione delle spese, e un’attenzione particolare nel recupero dell’evasione fiscale che resta su livelli molto elevati (nel 2025 prevediamo introiti per 200 mila euro derivanti proprio dalla lotta all’evasione). Inoltre ha un ruolo consistente la scelta di mantenere internamente, con gestione diretta, il sistema di riscossione della Tari (tassa rifiuti), scelta che ci dà anche la possibilità di avere su questo tema un rapporto più diretto e collaborativo con i cittadini.

Per quanto riguarda gli investimenti, stiamo portando avanti cantieri molto importanti e strategici per la comunità, come la nuova sede scolastica delle medie, in via Caduti della Libertà, per un costo complessivo di circa 5 milioni finanziati principalmente attraverso fondi Pnrr. L’obiettivo è di completare la struttura entro la fine del 2025. Inoltre sono ripresi e andranno rapidamente verso la conclusione, entro alcuni mesi, i lavori per la palestra di via Fratelli Meglioli, per un importo di quasi 800 mila euro complessivi. Lavori che, a seguito di alcune conseguenze del cantiere attiguo per la nuova scuola, vedranno anche il completo rifacimento del piano di gioco a carico della ditta esecutrice: alla fine quindi avremo una palestra profondamente rinnovata, molto efficiente e accogliente.

Per il 2025 sono poi previsti altri interventi di rilievo: grazie a contributi regionali, è previsto un intervento di riqualificazione dell’ex bocciodromo del Parco Pineta, la bellissima area verde nel cuore del paese, che ha purtroppo subito danni a seguito delle nevicate di inizio dicembre. L’ex bocciodromo vedrà lavori per circa 500 mila euro: si tratta di una sede già oggi molto utilizzata nel periodo estivo per incontri, concerti, eventi e proposte culturali, e diventerà una struttura chiusa e climatizzata, utilizzabile tutto l’anno con nuovi spazi per co-working, co-studying ed eventi, un luogo di aggregazione per i giovani; partirà anche l’ambizioso progetto di riqualificazione della ex scuola di Cortogno, finanziato per il 90% da fondi Stami (Strategia territoriale regionale per le Aree interne e montane) con un investimento complessivo di 550 mila euro, che puntiamo a completare nel 2026: sarà realizzata una struttura di promozione turistica e culturale del territorio, incentrata in particolare sui cammini, sul turismo lento e sostenibile.

Puntiamo a completare il progetto di riqualificazione urbana che ha portato all’intervento della nuova piazza in via Marconi tra la piazza e la Biblioteca, interrotto per il fallimento della ditta che aveva l’appalto dei lavori e che comunque sarà presto concluso. Quest’anno prevediamo di intervenire per sistemare il tratto tra il terminal dei bus in via Roma e il Municipio. Un piano di investimenti consistente insomma, fortemente migliorativo per il paese, grazie a progetti sui quali siamo stati capaci di intercettare rilevanti finanziamenti così da poterli realizzare senza gravare ulteriormente sui cittadini. Un altro capitolo sul quale investiremo sarà la manutenzione sul territorio: anche in questo caso abbiamo già affrontato momenti difficili a causa dell’intensificarsi di eventi meteorologici molto violenti, che hanno richiesto interventi urgenti condotti attraverso gestioni dirette, senza esternalizzazioni così da massimizzare la ricaduta di quanto spendiamo.

Nel 2025 saranno infine confermati investimenti su attività importanti quali la fiera del Parmigiano Reggiano e il finanziamento alle associazioni locali per promuovere il paese e il territorio; saremo impegnati a favore del sociale attraverso la gestione associata socio educativa affidata all’Unione dei Comuni dell’Appennino. Non ci sarà alcun taglio nei servizi a favore della comunità nonostante la pressione fiscale invariata. Dobbiamo affrontare anche un aumento degli interessi passivi avendo aumentato l’indebitamento, seppur in termini ampiamente sostenibili, proprio a seguito dei tanti investimenti intrapresi, e nonostante ciò siamo riusciti a costruire un bilancio che ci dà molteplici elementi di soddisfazione e costruisce a mio parere nuove, importanti prospettive per il paese e il territorio. Ringrazio tutto il personale comunale e anche la comunità di Casina perché questi risultati sono ottenuti attraverso il contributo e lo sforzo di tutti, anche in termini di pazienza e condiscendenza a fronte degli eventuali disagi che tanti lavori e interventi possono forzatamente comportare. Concludo augurando un buon 2025 a tutti, a nome mio, della Giunta e del Consiglio comunale”.