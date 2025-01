Molto nuvoloso con deboli precipitazioni inizialmente sui rilievi e che tenderanno poi ad interesseranno le aree centro-orientali ed in particolare la Romagna. Tendenza a parziali schiarite sulle pianure settentrionali e ad esaurimento dei fenomeni in serata. Nevicate inizialmente sulle vette più alte, in abbassamento fino a circa 1000 metri sui rilievi romagnoli.

Temperature minime in sensibile aumento con valori tra i 2 gradi del settore occidentale e i 7 gradi del riminese; massime pressoché stazionarie, comprese tra 8 e 13 gradi con i valori più elevati che in Romagna si verificheranno nella prima parte della giornata. Venti tra la notte ed il primo mattino residui rinforzi da sud-ovest lungo i rilievi centro-orientali. Nel corso della giornata rotazione dai quadranti settentrionali su tutta la regione con moderati rinforzi tra est e nord-est sulle aree costiere e sul mare. Mare mosso.

(Arpae)