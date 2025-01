Appuntamento dell’Epifania al Teatro Troisi di Nonantola con il contributo della Croce Blu di Castelfranco Emilia, Nonantola, San Cesario sul Panaro. Lunedì 6 gennaio alle ore 17 va in scena “La Bianca, La Blu e La Rossa”, uno spettacolo di e con Alice Bossi, per la regia di Monica Mattioli.

La Bianca, La Blu e La Rossa

Come ci si sente quando tutto quello che abbiamo intorno cambia grazie all’arrivo di una singola persona? L’equilibrio di una città tutta blu, rigorosa e precisa, viene messo a dura prova il giorno in cui arriva la Rossa, un personaggio che non si limita a essere come tutti gli altri ma esprime la sua personalità giocando e divertendosi. I due personaggi sono opposti in tutto quello che fanno ma il loro incontro sarà fondamentale per scoprire l’importanza di sapersi esprimere attraverso la creatività e imparare da quello che è diverso da noi. Il tutto viene accompagnato da un ambiente fiabesco pieno di luci, colori, musiche e gag in cui il protagonista è il linguaggio del corpo.

La Bianca, la Blu e la Rossa è uno spettacolo di mimo e clownerie, adatto ai bimbi a partire dai 3 anni.

WhatsApp: 333 2401798 .- Mail: teatrotroisinonantola@ater.emr.it