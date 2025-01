Ultimo fine settimana di festa con il “Magico Natale a Fiorano” e le sue iniziative per grandi e piccini.

Sabato 4 gennaio e domenica 5 gennaio continuano le mostre di pittura: “Suggestioni invernali” di Arte e Cultura, presso la Casa delle arti Vittorio Guastalla (dalle 15.30 alle 18.30) e, a Villa Cuoghi, “Fiorano nella collezione Francesco Zanti”, a cura delle associazioni INarte, Nuraghe Pinuccio Sciola e Club Amici di Fiorano (dalle ore 16 alle ore 18), entrambe ad ingresso libero e gratuito. La mostra a Villa Cuoghi prosegue anche lunedì 6 gennaio.

Domenica 5 e lunedì 6 gennaio sarà aperto il Museo del Presepe etnico, in via Statale 24 a Spezzano, che espone 1.350 presepi provenienti da tutto il mondo della collezione di Ferruccio Giuliani. L’ingresso è sempre libero e gratuito dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

Domenica 5 gennaio torna poi la rassegna “Storie e pensieri del progressive italiano”, a cura dell’Associazione Amici della Musica Nino Rota. Alle ore 17 a Villa Cuoghi (via Gramsci, 32), Giancarlo Spaggiari parlerà dell’album del 1973 del Banco del Mutuo Soccorso “Io sono nato libero”. Ingresso libero e gratuito.

Per concludere la giornata di festa al cinema teatro Astoria sono in programma due proiezioni: alle 16.30 il film d’animazione “Mufasa – il re leone” e alle 21.00 il film drammatico “Conclave”.

Lunedì 6 gennaio la giornata è dedicata ai più piccoli, alle ore 10 arriva la Befana AVF: davanti alle parrocchie di Fiorano, Spezzano e Ubersetto i volontari dell’Associazione Volontari Fiorano distribuiranno dolcetti e caramelle ai bambini. Alle ore 16.30, poi, per “natale al BLA”, al teatro Astoria, in anteprima assoluta, è in programma lo spettacolo “Attenti agli orsi” di e con Alfonso Cuccurullo e Mattero Razzini, per bambini dai 5 anni. L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Gli autori sottolineano che la visione dello spettacolo può provocare risate incessanti fino alle lacrime, ma anche attacchi di tenerezza incontrollata.