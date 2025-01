Dopo il sold out delle due repliche di fine anno dello show di Vito “L’altezza delle lasagne”, il Teatro Consorziale di Budrio si prepara ad accogliere uno degli spettacoli più attesi della stagione 2024-25: l’8 gennaio andrà in scena, infatti, la commedia L’Anatra all’Arancia, che vede protagonisti due interpreti straordinari del teatro italiano, Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli, con la regia di Claudio “Greg” Gregori.

L’Anatra all’Arancia è un viaggio elegante e irresistibile tra intrighi, gelosie e riconciliazioni, ambientato su una vera e propria scacchiera di emozioni e relazioni. Nella sua veste moderna, questo classico del teatro leggero promette di trascinare il pubblico in un vortice di battute sagaci, colpi di scena e momenti di autentica riflessione.

Sotto la sapiente regia di Claudio “Greg” Gregori lo spettacolo rivisita il genere del feuilleton con un tocco fresco e dinamico. Le interpretazioni di Solfrizzi e Natoli danno vita a personaggi complessi e profondamente umani, in bilico tra il cinismo e la vulnerabilità, rendendo ogni battuta un colpo preciso in una partita che ha come tema centrale l’amore, in tutte le sue sfumature.

L’opera mette in scena la trasformazione dei personaggi attraverso un raffinato gioco di dialoghi e situazioni comiche, capace di catturare immediatamente l’attenzione dello spettatore. La regia cura ogni dettaglio per regalare un’esperienza teatrale che unisce intrattenimento e introspezione.

Non perdete l’occasione di assistere a uno spettacolo che vi farà ridere, riflettere e, forse, anche rivedere con occhi nuovi le dinamiche dell’animo umano.

