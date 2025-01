Soddisfatto il presidente della Fondazione Amici di Luca Fulvio De Nigris “La nostra fondazione appena costituita – ha detto – si propone alla città, ai suoi imprenditori a quanti vorranno sostenere la Casa dei Risvegli Luca De Nigris che si apre al futuro per un impegno da rafforzare. Il nostro messaggio quello di aiutare le persone con esiti di coma e sostenere le loro famiglie è il messaggio che mandiamo in questa giornata dell’Epifania: tra cura e cultura”.

Anche quest’anno la Befana degli artigiani CNA, a sostegno della Casa dei Risvegli Luca De Nigris, ha attirato bambini e famiglie in piazza Maggiore e in via Indipendenza. Caramelle e dolci per i bimbi, un clima allegro per tutti grazie alle note della Banda Snap Up di Michael Brusha e al trishow di Luca Soldati.

“E’ bello incontrare i bambini, ci danno soddisfazione e voglia di giocare – ha detto il Sindaco Matteo Lepore -. La Befana per la Casa dei Risvegli è un appuntamento che aspettiamo tutti insieme, perché porta felicità e speranza”.

Il Cardinale Matteo Zuppi ha valorizzato il lavoro della Casa dei Risvegli “dove si lotta per la vita, un luogo di amore dove c’è vita vera, dove la speranza e la pazienza viaggiano insieme”.

“Da più di 20 anni sosteniamo la Befana dei Risvegli, un’iniziativa piacevole che porta il sorriso e sicuramente continueremo a sostenerla” ha aggiunto il Presidente CNA Antonio Gramuglia, accompagnato dal Vicepresidente Marco Gualandi e dal Direttore Generale Claudio Pazzaglia.

La Befana (Paola Mandrioli del Fantateatro) si è fermata al Tuday Conad di via Indipendenza dove ha dato vita a balletti e animazioni molto apprezzate dai bambini. Ha concluso il suo giro proponendo al Sindaco “il prossimo anno ci muoveremo sul tram”.