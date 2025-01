Dopo gli Onori militari e l’Alza bandiera in piazza Prampolini, il sindaco di Reggio Emilia Marco Massari, in Sala del Tricolore in occasione della Giornata nazionale della Bandiera e 228° anniversario del Primo Tricolore, ha conferito due nuove Cittadinanze e, insieme con il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale e il prefetto di Reggio Emilia Maria Rita Cocciufa, ha donato la Bandiera italiana e i Principi fondamentali della Costituzione della Repubblica ai rappresentanti degli studenti delle scuole secondarie di primo grado Manzoni (classe seconda C) e Aosta (classi terze A e D). Il sindaco era affiancato dai cittadini reggiani Franco Prandi e Hassane Imane.

“In occasione del 228° anniversario della nascita del Tricolore, avvenuta in questa Sala – ha detto il sindaco Massari – abbiamo voluto dare un significato concreto ai valori di democrazia, libertà, solidarietà, inclusione e pace espressi nella nostra Bandiera con il conferimento di due nuove cittadinanze: essere qui, oggi, è il segno di quanto sia importante per noi e per voi, futuri nuovi cittadini, il giuramento che vi state accingendo ad esprimere.

Il Tricolore è simbolo della Patria, dove i patrioti sono coloro che operano e si riconoscono con le attività di tutti i giorni nei valori della nostra Costituzione per il bene della nostra comunità.

E patrioti sono anche gli immigrati che dopo un percorso spesso lungo e tribolato richiedono la Cittadinanza italiana.

Il patriottismo degli immigrati come scelta di civiltà, come lo ha definito il presidente Mattarella nel suo recente discorso di fine anno. Il patriottismo, ha detto il presidente, “di chi, con origini in altri Paesi, ama l’Italia, ne fa propri i valori costituzionali e le leggi, ne vive appieno la quotidianità, e con il suo lavoro e con la sua sensibilità ne diventa parte e contribuisce ad arricchire la nostra comunità. È fondamentale creare percorsi di integrazione e di reciproca comprensione perché anche da questo dipende il futuro delle nostre società”.

Giurare in Sala del Tricolore ci richiama tutti, ancora di più, ad essere fedeli ai valori che la nostra Bandiera esprime fin dalla sua nascita.

La città di Reggio è orgogliosa e riconoscente per la vostra scelta di adesione alla nostra comunità ed ai valori su cui si è costruita. Questo atto implica nuovi diritti, ma anche doveri, quali difendere e rispettare la nostra Costituzione e le nostre leggi”.