È online il bando per la selezione dei volontari del Servizio Civile Universale che a Formigine, come negli altri Comuni del Distretto Ceramico, fa riferimento al progetto “Aiutare per crescere 2024” presentato da ASC, ente capofila per il territorio.

Il bando è aperto a ragazze e ragazzi dell’Unione Europea e ai giovani non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia di età compresa tra 18 e 28 anni. I progetti, che prenderanno avvio nel mese di maggio 2025, avranno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali. I volontari sottoscriveranno un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in 507,30 euro.

Nello specifico, a Formigine si cercano 5 giovani: uno per il Servizio Istruzione a contatto con il pubblico, uno presso l’Ufficio comunicazione per il supporto nella gestione dei social media, uno presso l’Ufficio Europa per la ricerca di bandi, redazione progetti e organizzazione di scambi giovanili, uno presso lo Sportello del Cittadino a contatto con il pubblico e uno presso il Servizio Coordinamento Eventi.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 18 febbraio 2025 alle ore 14. I candidati dovranno produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto, esclusivamente attraverso la modalità on line, utilizzando la piattaforma nazionale DOL, accedendo con lo SPID all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it e, per quanto riguarda Formigine, scegliendo l’opzione che interessa (Codice Ente SU00020L65 – Codice Sede 168057).

Per tutti coloro che volessero maggiori informazioni, giovedì 30 gennaio alle ore 18 è in programma un incontro online. Le iscrizioni all’incontro si effettuano inviando una e-mail a reggioemilia@ascmail.it.