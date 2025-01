Proseguono i lavori per il ripristino della centrale termica della scuola dell’infanzia San Damaso, che rimarrà chiusa anche per la giornata di domani, mercoledì 8 gennaio. In attesa di poter rientrare nella loro scuola, le bambine, i bambini e le educatrici dell’Istituto di via del Giaggiolo 65 saranno però ospitati in due sedi alternative, individuate dal Settore servizi educativi del Comune di Modena per garantire il servizio di scuola dell’infanzia.

Gli alunni di 3 e 4 anni saranno accolti nei locali della scuola convenzionata di nido/infanzia Mamitù, in Strada Scartazza 180. Gli alunni di 5 anni, invece, svolgeranno l’attività educativa nei locali appositamente predisposti presso la scuola Primaria Statale A. Begarelli, in Via del Giaggiolo 65. Agli alunni verrà garantito lo stesso personale comunale della scuola di infanzia, così come il servizio di ristorazione scolastica. Le famiglie saranno aggiornate tempestivamente sui tempi di ripristino dell’impianto di riscaldamento e sulla riapertura della scuola dell’infanzia San Damaso.