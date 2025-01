La struttura “Punto & Virgola” di Magreta è il canile e gattile dei Comuni di Formigine, Maranello, Fiorano modenese e Sassuolo (vengono accolti anche i cani provenienti dai territori di Prignano, Palagano e Frassinoro), gestito dalla cooperativa Caleidos, con la collaborazione dell’associazione Quattro Zampe per l’Emilia.

Attualmente, sono presenti 85 cani. 45 sono state le adozioni nel 2024, 113 i ritiri di proprietà.

Ben 329 sono state le adozioni dei gatti, anche se il numero di gattini che arrivano durante il periodo estivo rimane sempre altissimo. Attualmente, rimangono nella struttura 41 mici.

All’interno del canile e gattile, oltre alle normali attività vengono organizzate anche campagne di sensibilizzazione sull’importanza delle adozioni consapevoli, della sterilizzazione e della buona gestione dell’animale, visite didattiche per gli studenti, attività con persone disabili, open day per tutta la cittadinanza e altro ancora.

L’appello dell’Assessore competente Giorgia Lombardo è quello di fare adozioni consapevoli; infatti il trend dimostra che la maggior parte dei cani che arrivano in canile sono rinunce di proprietà di esemplari che richiedono sempre maggiori interventi di recupero comportamentale. Inoltre, è necessario sensibilizzare maggiormente sull’importanza della sterilizzazione dei gatti domestici e sull’identificazione degli stessi mediante microchip, anche se non ancora obbligatoria per legge per i felini.

Per adottare un cane è necessario prendere l’appuntamento contattando via whatsapp il numero 3515257993, mentre per adottare un gatto è sufficiente recarsi in struttura nei giorni e orari di apertura: da lunedì a giovedì dalle ore 12 alle ore 16 e sabato e domenica dalle ore 11 alle ore 17. Per diventare volontari è invece possibile contattare il numero 3496700206.