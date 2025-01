La Scuola Primaria “Dante Alighieri” di Via D. Pietri ha concluso il proprio 2024 con l’importante implementazione rappresentata dalla nuova mensa scolastica. Si tratta di un’innovativa struttura pensata per rispondere alle esigenze crescenti del tempo pieno, che coinvolge tutte le classi dell’istituto. Grazie alla realizzazione di un ambiente moderno e sostenibile, capace di unire efficienza energetica e tecnologie avanzate, la scuola si prepara a garantire uno spazio accogliente e funzionale per circa 192 alunni, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e al benessere dei ragazzi.

L’edificio, con una superficie complessiva di circa 220 mq, è stato progettato per accogliere fino a 96 alunni in un singolo turno (con uno spazio di 1,4 mq per alunno), o 192 alunni in due turni (con 0,7 mq per alunno). Il costo complessivo dell’opera ammonta a circa 900.000€, di cui circa 480.000 € sono stati finanziati grazie ai fondi europei del “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (PNRR), mentre il restante importo è stato stanziato dal Comune di Mirandola.

La struttura, costruita con materiali leggeri come acciaio e legno lamellare, è dotata di un sistema di fondazione in calcestruzzo armato e un intervento per la mitigazione del rischio di liquefazione del terreno. L’edificio si sviluppa al piano terra, integrandosi armoniosamente con il plesso scolastico esistente, e presenta una zona mensa di 135 mq con una altezza variabile tra i 3,5 e i 4,43 metri. Le aree adiacenti sono dedicate ai servizi accessori, come spogliatoi e zone di porzionamento e lavaggio dei pasti.

La progettazione, concepita per raggiungere l’efficienza energetica, ha portato alla realizzazione di un edificio classificato nZEB (Nearly Zero Energy Building), con un consumo energetico quasi nullo. Grazie a un impianto fotovoltaico e a una serie di soluzioni impiantistiche avanzate, l’edificio copre il 67% del suo fabbisogno energetico con fonti rinnovabili, e il 93% per la produzione di acqua calda sanitaria. L’adozione di tecnologie a basso consumo, come il sistema di climatizzazione e ventilazione meccanica, assicura prestazioni energetiche ottimali, riducendo al minimo l’impatto ambientale. I lavori, iniziati il 25 Ottobre 2023 e conclusi il 4 Ottobre 2024, sono stati progettati e diretti dalla MezzadrIngegneria srl, con la realizzazione a cura della ditta Sistem Costruzioni srl.

Dichiarazione congiunta del Sindaco Letizia Budri e della Vicesindaco Marina Marchi:

“La nuova mensa scolastica rappresenta un passo fondamentale verso la modernizzazione dei nostri edifici scolastici e un segno concreto di impegno per il benessere e la crescita dei nostri bambini. Con questa realizzazione il Comune di Mirandola dimostra ancora una volta la sua attenzione per l’innovazione, l’efficienza energetica e la qualità del servizio scolastico. Grazie ai fondi europei e al contributo significativo dell’amministrazione comunale, questa struttura diventa un esempio di come sia possibile coniugare sostenibilità, tecnologia e funzionalità al servizio della comunità educativa. Siamo orgogliose di offrire ai nostri alunni un ambiente sempre più moderno, sicuro ed ecologico“.