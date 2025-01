Con l’avanzamento dei lavori della Linea Verde, il cantiere di via di Corticella cambia fase imponendo un nuovo assetto della viabilità.

Da martedì 14 gennaio viene istituito il senso unico in via di Corticella in direzione centro dalla rotonda nord dello svincolo della tangenziale fino a via di Saliceto, come preannunciato, mentre è mantenuto il doppio senso nel successivo tratto a nord fino a via di Croce Coperta.

Inoltre nella rotonda Consiglio d’Europa chiude anche lo svincolo 6 della tangenziale, sia in entrata che in uscita, per consentire la realizzazione del sottopasso tranviario, lasciando aperta la sola corsia che dalla rotatoria porta in direzione centro.

Confermato anche il mantenimento del senso unico in via Giuriolo in direzione via dell’Arcoveggio; incrocio dove viene collocato inoltre un nuovo semaforo.