Viaggiavano contromano lungo via della Canalina a Reggio Emilia a bordo di un furgoncino. Alla vista dei militari il conducente si è dato alla fuga, terminando la corsa contro un muretto in via Dall’Aglio. Due delle tre persone a bordo sono state immediatamente immobilizzate, mentre il terzo è riuscito a dileguarsi. Dagli accertamenti è emerso che il mezzo era stato rubato, come denunciato il 31 dicembre scorso. Durante le operazioni, uno dei fermati ha opposto resistenza, provocando lesioni a un militare giudicate dai sanitari guaribili in quattro giorni.

I fatti risalgono alla sera del 5 gennaio scorso, intorno alle 21:00, quando i militari della sezione radiomobile, durante un servizio perlustrativo, hanno notato un veicolo con a bordo tre persone che percorreva contromano via Canalina a Reggio Emilia. Alla vista della pattuglia il conducente ha accelerato improvvisamente, costringendo i militari a inseguire il mezzo. La fuga si è conclusa all’intersezione tra via Kennedy e via Don Lucio Dall’Aglio, dove il conducente ha perso il controllo del veicolo finendo contro un muretto. Dopo l’impatto uno dei tre passeggeri è riuscito a darsi alla fuga, mentre gli altri due, identificati in un 19enne e un minorenne di 15 anni, sono stati fermati. I due, dopo aver opposto resistenza, sono stati immobilizzati dagli agenti operanti. Durante l’operazione, uno dei carabinieri ha riportato lesioni, successivamente giudicate dai sanitari guaribili in quattro giorni.

Dai controlli effettuati dai militari è emerso che il veicolo risultava rubato, poiché il proprietario ne aveva denunciato il furto lo scorso 31 dicembre. Inoltre, i due giovani fermati erano già gravati da numerosi precedenti di polizia. Alla luce dei fatti, i militari acquisivano elementi di presunta responsabilità nei confronti dei due. Con le accuse di ricettazione in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali i carabinieri hanno così denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria minorile del capoluogo felsineo un ragazzino 15enne, e alla Procura di Reggio Emilia un 19enne, entrambi domiciliati a Reggio Emilia. L’automezzo è stato riconsegnato al legittimo proprietario.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.