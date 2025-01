I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Imola hanno arrestato un 32enne di origine straniera, gravato da precedenti di polizia, con l’accusa di tentato furto aggravato in danno di esercizio commerciale. Tutto è nato dalla segnalazione da parte di alcuni cittadini del luogo, i quali hanno richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine in quanto un uomo, lungo la via Emilia del suddetto Comune, si aggirava con una spranga di ferro colpendo i cartelli della segnaletica stradale.

Immediate le ricerche dei militari intervenuti sul posto, che in un primo momento davano esito negativo. Nel corso delle stesse però, un negoziante del luogo ha attirato l’attenzione dei Carabinieri, riferendo a quest’ultimi, che un uomo aveva appena sfondato la vetrina di un negozio con una spranga di ferro ed aveva preso il registratore di cassa. Dopo pochi istanti però, i Carabinieri hanno bloccato il 32enne e lo hanno arrestato, riuscendo a recuperare la refurtiva.

Alla luce di quanto indicato, l’arresto è stato convalidato dal Giudice su richiesta della Procura della Repubblica di Bologna e l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G.