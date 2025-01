Incidente sull’Alpe di Succiso, dove sono stati recuperati dal Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna due giovani coinvolti. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri: un gruppo di tre ventenni stava risalendo da un canale ghiacciato lungo il versante nord dell’Alpe di Succiso, a circa 1900 metri di quota, quando in due sono scivolati, uno per una ventina di metri e l’altro per 150 metri.

Sul crinale hanno assistito alla scena due alpinisti che si sono preoccupati di raggiungere il ragazzo scivolato per 20 metri mentre l’altro è stato raggiunto dall’amico illeso.

Subito sono stati attivati i soccorsi e sul posto sono giunte due squadre di tecnici della stazione Monte Cusna partiti da Succiso Nuovo, supportati da alcuni tecnici della Monte Orsaro.

Una squadra, partita dal Passo dello Scalucchia ha raggiunto i due alpinisti e uno degli infortunati riaccompagnandoli in sicurezza al Passo dove il giovane è stato consegnato all’ambulanza Croce Verde Alto Appennino che lo ha trasportato all’ospedale di Castelnuovo nè Monti per aver riportato un trauma facciale ed una ferita al volto.

L’altra squadra del Cusna ha raggiunto il bivacco Rio Pascolo con mezzi fuoristrada per poi proseguire a piedi e raggiungere il luogo dell’incidente dove ha messo in sicurezza i presenti e li ha portati al bivacco dove il medico del Soccorso Alpino ha valutato il paziente somministrandogli le prime cure, mentre per l’evacuazione è stato attivato EliBologna. Poco dopo l’elisoccorso è atterrato a Rio Pascolo imbarcando a bordo l’infortunato per trasportarlo all’ospedale Maggiore di Parma in codice di media gravità, avendo riportato un trauma cranico e diverse escoriazioni.

Presenti sull’intervento anche i Vigili del Fuoco.