La notte scorsa i Carabinieri della Stazione di Frassinoro sono dovuti intervenire su richiesta di un’esercente di Montefiorino, che ha chiamato il “112” dopo che un’avventrice, in stato di alterazione psicofisica, aveva iniziato a creare problemi al locale importunando senza alcun motivo i clienti.

Due militari raggiungevano il locale e, nel tentativo di convincere la donna a desistere dal suo atteggiamento e sottoporsi ad un controllo medico da parte di personale sanitario già presente in loco, subivano dalla stessa un’improvvisa aggressione con calci e pugni, rendendo necessaria la somministrazione di sedativi e il successivo trasporto in ospedale.

La violenza dell’interessata provocava ai due Carabinieri lesioni importanti – ad uno dei due la non escludibile frattura dell’emipiatto tibiale – per prognosi iniziali di 7 e 20 giorni. L’interessata veniva denunciata in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.