È stato arrestato dalla Polizia locale di Modena nel tardo pomeriggio di sabato 11 gennaio per spaccio di sostanze stupefacenti e processato per direttissima nella giornata di lunedì 13 gennaio. L’uomo è un 24 enne tunisino, regolare sul territorio italiano e fermato in flagranza di reato dagli operatori del Nucleo problematiche del territorio; l’arresto è avvenuto nella zona di via Costellazioni ed esattamente nel tratto pedonale che porta da via Costellazioni a stradello del Luzzo, che costeggia una struttura sportiva.

A mettere la Polizia locale sulle tracce dello spacciatore, sono stati proprio i residenti della zona, segnalando a più riprese scambi di droga che avvenivano non distante da luoghi frequentati da bambini e ragazzi. In particolare, avevano segnalato gli incontri tra il presunto spacciatore, solito spostarsi in monopattino, e gli avventori che arrivavano in zona in automobile e si addentravano a piedi sul pedonale.

Nel tardo pomeriggio di sabato 11 gennaio a controllare quel pedonale erano presenti anche gli operatori del Nucleo problematiche del territorio della Polizia locale, supportati a distanza dall’unità cinofila del Corpo.

Individuato il sospettato, gli agenti non l’hanno più perso di vista fino al momento in cui è avvenuto lo scambio con un cliente, al quale l’uomo aveva ceduto qualcosa in cambio di denaro contante. A quel punto sono intervenuti gli agenti per identificare e bloccare il sospetto spacciatore, il quale ha tentato di disfarsi di un involucro di plastica e dei soldi ricevuti, spintonando un agente e cercando di colpirlo con calci e pugni. Nonostante la resistenza dell’uomo, gli agenti hanno rinvenuto in suo possesso e posto sotto sequestro penale, sostanze stupefacenti – hashish e cocaina – e quasi 500 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività illegale.

Il 24enne, censurato per reati legati allo spaccio e all’occupazione abusiva, è stato arrestato e denunciato all’autorità giudiziaria per resistenza e spaccio di stupefacenti. Nella mattinata odierna si è svolto il giudizio per direttissima al termine del quale il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma a carico dell’imputato quattro giorni la settimana presso la Polizia Locale di Modena.