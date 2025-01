La chiesa di San Biagio non presenta problemi di tipo strutturale e a breve potrà essere riaperta. Nella giornata di oggi, lunedì 13 gennaio, i tecnici comunali del settore Lavori pubblici hanno, infatti, effettuato un sopralluogo alla chiesa dopo l’episodio di distacco parziale di un elemento ornamentale di un capitello che si è verificato nella mattinata di sabato 11 dicembre e che ha indotto i Vigili del fuoco, intervenuti sul posto, a disporre precauzionalmente la chiusura del luogo di culto.

Dalle verifiche tecniche effettuate oggi, in particolare, è risultato il distacco di un frammento di ricciolo in gesso (materiale molto leggero) di capitello seicentesco del diametro di massimo 3 centimetri, dovuto probabilmente a variazioni termiche, condizioni igrometriche (umidità) o vibrazioni derivanti dai transiti veicolari a fianco della chiesa; evento ritenuto di natura isolata ed eccezionale.

Il distacco è quindi relativo alla parte ornamentale, non interessata dai lavori di rafforzamento sismico completati dal Comune di Modena poco più di un anno fa, in quanto, dalle verifiche effettuate al tempo, la parte del cornicione non era risultata danneggiata dagli eventi sismici del 2012. I tecnici comunali, quindi, escludono la presenza di problemi di tipo strutturale e stanno predisponendo una relazione da inviare ai Vigili del fuoco per consentire la riapertura della chiesa.

L’area in cui si è verificato il distacco, l’angolo destro della navata in prossimità del transetto, sarà, comunque, delimitata in modo da limitarne il passaggio fino a quando non saranno effettuate verifiche ulteriori in quota.