La Polizia Locale di Mirandola, nell’ambito delle attività di controllo del territorio e prevenzione, ha emesso un provvedimento di Daspo cittadino nei confronti di due cittadini di origine tunisina, sorpresi a bivaccare presso lo stabile dell’ex sede della PL, in Via Roma. L’intervento è stato reso possibile anche grazie al prezioso supporto dell’unità cinofila, che ha consentito di individuare con maggiore precisione i rumori emessi dai due soggetti, i quali si erano accampati in un’area attualmente non accessibile.

Il Daspo cittadino è una misura di sicurezza che vieta l’accesso a determinate aree pubbliche, nell’ottica di garantire la sicurezza urbana e il decoro del territorio. La Polizia Locale ha così messo in atto una risposta tempestiva e mirata, come parte del programma di monitoraggio dei luoghi sensibili della città.

“L’intervento della Polizia Locale dimostra il nostro impegno a tutelare il decoro e la sicurezza di tutti i cittadini“, ha dichiarato l’Assessore Donnarumma. “Siamo determinati a garantire il rispetto delle normative e a intervenire prontamente contro ogni forma di degrado urbano“.

I due individui, identificati dalle forze dell’ordine, non potranno più accedere all’area circostante l’ex sede della Polizia Locale per un periodo determinato, in conformità con le disposizioni di legge.