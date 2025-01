Il comico Pierluca Mariti – in arte e sui social @piuttosto_che – dopo il successo in Italia e in Europa del suo primo show, Ho fatto il Classico, torna a teatro con il nuovo monologo Grazie per la domanda, in programma al Teatro Celebrazioni di Bologna mercoledì 15 gennaio alle ore 21.00. La serata, già sold out, sarà replicata giovedì 9 ottobre 2025.

Lo spettacolo è un racconto intimo, una confessione a cuore aperto e senza sconti. Si tratta di un viaggio che attraversa, con ironia, vicende personali ed esperienze collettive, per ricercare sé stessi e affrontare con leggerezza piccole e grandi nevrosi quotidiane.

Tra lo stress dettato dalla vita adulta e i ricordi di infanzia, tra le dinamiche familiari e le nuove sfide per un artista in ascesa, tra i tentativi di cambiare e la consapevolezza di doversi accettare per come si è, il comico prova a mettere ordine ai pensieri e a raccontare ciò che solitamente non riporta sui social. Il tutto con una stand-up comedy brillante e autoironica.

