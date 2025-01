Tajani “Riforma per aggiornare l’accesso alla carriera diplomatica”

ROMA (ITALPRESS) – “In un mondo che vede l’avanzata dell’intelligenza artificiale come una minaccia, il Ministero degli Esteri vuole investire sulla sua risorsa più importante, le persone che ne fanno parte”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, all’incontro con i vincitori del concorso per segretari di legazione al Quirinale. “Ho chiesto al segretario generale di lavorare rapidamente a un progetto di riforma del ministero per essere sempre più al passo con i tempi, semplificando le procedure, puntando sul rafforzamento della diplomazia della crescita, per essere sempre più vicini alle nostre imprese e ai nostri territori, e sulla dimensione cibernetica come sfida di sicurezza, tutela dei nostri valori e opportunità di sviluppo informatico, per mettere in sicurezza sia le strutture del ministero e delle ambasciate, sia i nostri dati – ha sottolineato Tajani -. In parallelo vogliamo anche aggiornare la procedura di accesso alla carriera diplomatica, allargando la base delle lauree con cui si può affrontare il concorso, ad esempio la matematica, le scienze della comunicazione e l’ingegneria, per intercettare le intelligenze migliori in ogni settore e attingere anche a quei saperi innovativi”.

