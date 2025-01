A seguito di una lite per futili motivi legati a questioni di vicinato, un uomo di 47 anni avrebbe aggredito un vicino con una pala. Secondo quanto ricostruito, la vittima si trovava sul proprio terrazzo quando l’uomo l’ha invitata a scendere in strada. Ignaro delle sue reali intenzioni, il vicino ha accettato, ma una volta giunto sul posto sarebbe stato aggredito. L’episodio sarebbe riconducibile a precedenti dissidi tra i due. La vittima ha riportato lesioni giudicate guaribili in 4 giorni dai sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Scandiano.

Con l’accusa di lesioni personali e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere i Carabinieri della Tenenza di Scandiano hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, il 47enne. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Scandiano, tra le parti ci sarebbe un rapporto conflittuale, sfociato a seguito di precedenti dissidi avuti per questioni di vicinato. Gli odierni fatti avrebbero visto la vittima, che si trovava sul terrazzo di casa, invitata dal vicino a scendere in strada e inconsapevole delle sue intenzioni, è stato da questi aggredito con una pala. Alcuni cittadini nel vedere la scena allertavano nell’immediato il 112 che a sua volta inviava sul posto una pattuglia dei carabinieri della tenenza di Scandiano. Qui i militari, identificavano le controparti appurando, dalle prime informazioni e dichiarazioni testimoniali, che il 47enne avrebbe aggredito la vittima con una pala, non recuperata nell’immediatezza, ma del cui utilizzo si aveva riscontro grazie alle testimonianze acquisite. Dopo l’aggressione subita, la vittima si recava presso il pronto soccorso di Scandiano per le cure del caso, venendo dimesso dai sanitari con una prognosi di 4 giorni, e successivamente si recava presso i carabinieri della tenenza di Scandiano per formalizzare la denuncia. Le indagini condotte dai militari scandianesi, essendo anche intervenuti al momento dei fatti, e supportate da concordi testimonianze, consentivano di acquisire a carico del 47enne elementi di presunta responsabilità che portavano alla sua denuncia.