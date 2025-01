Arriva al Teatro Bismantova venerdì 17 gennaio (ore 21) una commedia che ha già registrato grandi successi in tanti grandi teatri italiani: L’illusione coniugale, di Eric Assous, con Rosita Celentano, Attilio Fontana, Stefano Artissunch.

In una lussuosa abitazione estiva, la vita coniugale di Giovanna e Massimo, coppia apparentemente perfetta, si svela attraverso un gioco pericoloso di verità e menzogne. Dopo una serata mondana, i due coniugi iniziano un confronto serrato, rivelando infedeltà, segreti ed insicurezze che minano le fondamenta del loro matrimonio. Il linguaggio ironico e brillante dei loro dialoghi raggiunge la dimensione di commedia che cattura immediatamente l’attenzione del pubblico. Massimo, affascinante e sicuro di sé, confessa con una certa arroganza le sue numerose avventure extraconiugali, spingendo Giovanna a rivelare i propri tradimenti.

La tensione sale quando Claudio, un vecchio amico di Massimo e possibile amante di Giovanna, entra in scena. I momenti di umorismo tagliente sottolineano l’assurdità delle loro situazioni, rendendo la commedia ancora più avvincente. Tra momenti di tensione ed introspezione, il pubblico è trascinato in un viaggio emotivo che mette in discussione le illusioni su cui spesso si fondano i rapporti di coppia. Il linguaggio ironico e vivace non solo arricchisce la trama, ma amplifica anche il coinvolgimento degli spettatori, offrendo una commedia empatica e sofisticata che illumina la complessità della natura umana.

Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 0522 614078, mail: biglietteria@teatrobismantova.it.