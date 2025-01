La Consulta Agricola del Comune di Guastalla, con un gruppo di giovani agricoltori di Guastalla e in collaborazione con il Circolo I Maggio, organizza per venerdì 17 gennaio 2025 una mattinata dedicata alla Festa di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali e del mondo agricolo, alla quale parteciperà, oltre al sindaco Paolo Dallasta, anche l’assessore regionale all’agricoltura Alessio Mammi.

Dopo la Santa Messa in Duomo, prevista per le ore 10:00, alle ore 11:00 si terrà la benedizione dei trattori e dei presenti presso il Circolo I Maggio (viale Castagnoli) e, a seguire, un aperitivo rinforzato presso lo stesso circolo.

L’evento è gratuito su prenotazione. Parte del ricavato delle sponsorizzazioni sarà devoluto ad ANFFAS Guastalla e a ritirare la donazione, venerdì mattina, ci sarà la presidente dell’associazione Caterina Rocca.

La Festa di Sant’Antonio Abate di venerdì sarà l’occasione per presentare pubblicamente i componenti della Consulta dell’Agricoltura, nominati a fine dicembre 2024 dalla Giunta comunale: Pietro Murgia, già Consigliere con delega all’Agricoltura, designato in tale veste nel ruolo di Presidente della Consulta; Camilla Verona e Daniele Alberini per il gruppo di Maggioranza; Catia Musi per la Minoranza; Cristian Benatti e Matteo Benatti per Coldiretti; Valeria Villani e Matteo Goldoni per Cia; Lucia Zubiani e Luca Aldrovandi per Confagricoltura; Giacomo Alberini e Giuseppe Carini per Terra Viva Cisl.