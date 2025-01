A seguito dei disagi all’impianto di riscaldamento dell’istituto Corni di Modena, succursale di via Leonardo da Vinci, avvenuti in questi giorni, la Provincia fa sapere che «nell’edificio che ospita gli studenti del Corni, si sono verificati tre differenti guasti all’impianto termico che hanno comportato, dal 7 gennaio, malfunzionamenti al riscaldamento in singole porzioni di edificio, interessando alcune classi. Le situazioni sono state affrontate singolarmente e risolte, così da ripristinare il riscaldamento in tutto l’edificio».

Sempre nella giornata di mercoledì 15 gennaio i tecnici della Provincia hanno effettuato un sopralluogo congiunto con i rappresentanti degli studenti, così da poter illustrare loro la situazione e verificare l’effettiva risoluzione dei guasti, che in particolare «hanno riguardato la rottura di alcune parti di impianto di riscaldamento, della centrale termica e il blocco del funzionamento della nuova caldaia, già ripristinata e sulla quale si sta intervenendo con ulteriori verifiche così da prevenire ulteriori disservizi».

Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della Provincia Fabio Braglia, ricordando che «è comprensibile che in alcune situazioni si possa creare disagio dovuto a guasti non sempre preventivabili e che fanno parte della complessità della gestione della rete scolastica provinciale. E’ nostro dovere garantire a studenti e insegnanti condizioni adeguate perché possano svolgere le lezioni, intervenendo rapidamente affinchè queste situazioni non si ripetano».

La Provincia gestisce l’edilizia scolastica superiore di 30 istituti scolastici con oltre 35 mila studenti che utilizzano 62 edifici, 25 palestre, oltre 1400 aule e 500 laboratori.