Si è concluso l’intervento di forestazione dell’area compresa tra le vie Svevo e Luxemburg, voluto dal Comune di Reggio quale opera di mitigazione ambientale e riqualificazione paesaggistica. Sono stati infatti messi a dimora di 112 specie arboree – 7 querce e 105 frassini, già di discrete dimensioni – che serviranno a ombreggiare i percorsi ciclopedonali del quartiere, molto frequentati dai cittadini, rendendoli più fruibili e godibili soprattutto nella stagione estiva, come suggerito anche da alcuni residenti. Contestualmente, nella stessa zona, è stato completato il filare di querce già esistente su via Luxemburg.

“Si tratta di un intervento molto richiesto dalla cittadinanza del quartiere – dice l’assessora alle Politiche per il clima Carlotta Bonvicini – Da un lato completa il progetto ‘Lungo i bordi’, nato diversi anni fa, che ha permesso di realizzare tutti i percorsi ciclopedonali esistenti fra via Luxemburg e via Settembrini; dall’altro ci permette di ombreggiare i sentieri rendendo questi spazi pubblici sempre più gradevoli da vivere e attraversare. Le nuove opere di forestazione si caratterizzeranno sempre di più come interventi utili all’adattamento climatico nelle aree più fruite dalla cittadinanza, con filari ombreggianti o con macchie di microforestazione controllata nei parchi e nelle zone intercluse”.

L’intervento, del valore di circa 50mila euro, comprensivo anche di impianto di irrigazione e di opere di manutenzione per i primi tre anni, è stato finanziato come compensazione ambientale da parte di un’azienda del territorio, derivante da un disboscamento non autorizzato di un’area verde urbana accaduto alcuni anni fa, in contrasto con il vigente Regolamento del Verde.

Questa di via Svevo-Luxemburg fa parte di una serie di opere di mitigazione delle isole di calore, e quindi di adattamento ai cambiamenti climatici, a cui il Comune di Reggio sta lavorando da diversi anni anche attraverso il Piano di Forestazione Urbana per migliorare la qualità e a vivibilità degli spazi urbani. Nello stesso quartiere sono già stati messi a dimora centinaia di alberi, grazie a differenti interventi di forestazione che continueranno anche nei prossimi mesi in diverse aree della città.