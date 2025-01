Dal 17 al 19 gennaio (ore 21, domenica ore 16) arriva sul palco del Teatro Duse di Bologna ‘Molto rumore per nulla’, uno dei testi più conosciuti e rappresentati di William Shakespeare. Alla regia Veronica Cruciani. Sul palco Lodo Guenzi nel ruolo di Benedetto e Sara Putignano in quello di Beatrice. Accanto ai due protagonisti, completano il cast Paolo Mazzarelli, Francesco Migliaccio, Marco Quaglia, Romina Colbasso, Lorenzo Parrotto, Davide Falbo, Marta Malvestiti, Andrea Monno, Gianluca Pantaleo.

Come in molte delle commedie del Bardo, si tratta di una storia giocata su scambi di persona, intrighi, duelli e giochi di parole. Tutta l’opera si articola infatti su equivoci originati in prima battuta da quello che i protagonisti dicono. Così, tutti i personaggi vengono ingannati dalle parole che loro stessi pronunciano o ascoltano. Ciò che Shakespeare mette in evidenza scrivendo quest’opera è, dunque, il potere delle parole, ma anche il potere dell’interpretazione e del racconto, in una vicenda in cui vero e falso non sono altro che le diverse versioni di una stessa realtà.

