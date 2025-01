L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena comunica che in questi giorni sono iniziati i lavori di sostituzione della TAC presente nella Radiologia del Policlinico (piano seminterrato), lavori finanziati dal PNRR che consentiranno l’installazione di un’apparecchiatura di ultima generazione. Per consentire i lavori di sostituzione e al fine di garantire gli esami, l’Azienda ha installato una TAC Mobile sostitutiva, destinata agli esami per pazienti Ambulatoriali esterni.

La TAC Mobile è collocata al Piano Terra in un apposito ambiente prefabbricato, con accesso diretto dall’Ingresso 2. All’interno dello stabile, adiacente alla TAC Mobile, è presente un ambiente dedicato all’attesa degli utenti. L’accesso è possibile, oltre che dall’Ingresso 2, anche dall’interno dell’ospedale, a partire dall’Ingresso 1 seguendo l’apposita segnaletica.

Al termine dell’installazione della nuova TAC della Radiologia, l’Azienda provvederà a sostituire anche la TAC presso la Radiologia del Pronto Soccorso, avvalendosi sempre dell’utilizzo della TAC Mobile come apparecchiatura sostitutiva.