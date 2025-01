Si concluderà questo pomeriggio, mercoledì 15 gennaio, il corso di formazione sulla legge 177 del 25 novembre 2024, il Codice della Strada, che stanno affrontando gli Agenti di Polizia Locale dei comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello e Sassuolo presso il Comando di Sassuolo.

Sono 87, in tutto, gli operatori di Polizia Locale dei quattro comuni coinvolti nel corso di formazione suddiviso in due moduli su tre giornate complessive, a cura del Commissario Carmagnini della Polizia Locale di Prato.

Il nuovo Codice della Strada, entrato in vigore lo scorso 14 dicembre, è per lo più conosciuto per l’inasprimento delle sanzioni relative alla guida in stato di ebrezza, ma sono numerose le novità che introduce e che sono oggetto di approfondimento durante il corso che terminerà nel pomeriggio di oggi.

Dall’abbandono di animali in strada alla sospensione breve della patente in caso di incidenti dovuti a circolazione contromano, passaggio con il rosso, oppure nel caso di mancato utilizzo di casco e cinture di sicurezza o utilizzo di dispositivi elettronici alla guida.

Oggetto di approfondimento sono, inoltre, l’inasprimento delle sanzioni per eccesso di velocità, le nuove regole introdotte per i neopatentati e le norme più restrittive per la circolazione dei veicoli della micromobilità elettrica, i monopattini.