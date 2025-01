Succede solo a Bologna lancia un nuovo percorso turistico che permette di ammirare, da una prospettiva insolita, la città dall’alto, al cospetto delle Due Torri. Inaugura, infatti, domenica 19 gennaio la “Strazzaroli Sky Experience”, nuovo punto panoramico con una vista mozzafiato su Bologna. Protagonista di questa inedita esprienza è Palazzo Strazzaroli, luogo ricco di storia situato in Piazza di Porta Ravegnana, proprio di fronte alla Torre degli Asinelli e alla Garisenda.

A partire dai prossimi giorni sarà così possibile salire fino alle due terrazze panoramiche in cima al Palazzo, da cui si spalanca agli occhi dei visitatori una vista inedita sul centro storico di Bologna e perfino oltre. La cattedrale di San Pietro, la Torre Prendiparte, il ghetto ebraico, campanili, palazzi storici, i colli e ovviamente le torri cittadine, tra cui, protagoniste assolute, la Asinelli e la Garisenda, che svettano proprio a pochi metri di distanza: queste sono solo alcune delle bellezze che sarà possibile scorgere, da un’altezza di circa 25 metri.

Strazzaroli Sky Experience sarà aperta tutte le domeniche, con cinque fasce orarie di accesso, tra le 10 e le 16.30 (le visite durano complessivamente 50 minuti ciascuna). Accompagnati dallo staff di Succede solo a Bologna, il gruppo di visitatori salirà fino alle due terrazze, con vista verso le Due Torri da un lato e verso la Cattedrale dall’altro. La visita sarà anche l’occasione per ricordare la storia di Palazzo degli Strazzaroli – costruito fra il 1486 e il 1496 da Giovanni Piccinini da Como -, detto anche “dei Drappieri”, perché antica sede della corporazione dei mercanti di stoffe. Il Palazzo è anche celebre per la cosiddetta “Madonna del Campanello”, che si trova al centro della facciata ed è spesso coperta da un drappo rosso. Si tratta di una statua che raffigura una Madonna con Bambino e viene scoperta solo una settimana all’anno, quando la Madonna di San Luca è in città. In questa speciale occasione, quando all’opera viene tolto il telo rosso, si è soliti suonare un campanello, da qui il nome di “Madonna del Campanello”.

“Strazzaroli Sky Experience” si aggiunge agli altri percorsi turistici all’interno di punti panoramici, proposti finora da Succede solo a Bologna. Dal 2017 è aperto il San Luca Sky Experience, che permette di visitare la cupola del Santuario di San Luca e, attraverso le antiche scale a chiocciola, ammirare da un’altezza di circa 42 metri i colli bolognesi, il centro di Bologna e l’Appennino. Con la Prendiparte Sky Experience è invece possibile salire tutti i dodici piani della Torre Prendiparte, la seconda più alta di Bologna, per osservare da un’altezza di circa 60 metri, un panorama a 360° sulla città.