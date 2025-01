Proseguono con grande partecipazione e successo le attività del progetto SCUOLE APERTE, promosso dai Comuni dell’Unione e dal Comune di Mirandola e dalla Fondazione scuola di musica Carlo e Guglielmo Andreoli in collaborazione con le scuole primarie e secondarie di primo grado. Finanziato con 270.000 Euro dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, il progetto coinvolge centinaia di studenti, puntando al contrasto della povertà educativa e al potenziamento delle opportunità formative.

Cuore del progetto è l’educazione attraverso tutor, doposcuola specializzati e attività musicali, riconosciuti come uno strumento di aggregazione, inclusione e crescita personale. Le attività musicali sono condotte dalla Fondazione Andreoli, di cui è nota l’esperienza nell’educazione musicale. Grande successo ha riscosso il percorso “Rulli Frulli teatro”, che unisce musica e teatro per stimolare la creatività, promuovere la gestione delle emozioni e valorizzare il talento di ogni partecipante.

Gli appuntamenti finali dei laboratori sono attesi con entusiasmo dai ragazzi: giovedì 16 gennaio a Cavezzo, venerdì 17 gennaio a San Possidonio, sabato 18 gennaio a Concordia sulla Secchia. Questi spettacoli rappresentano il culmine delle attività condotte dagli insegnanti della scuola di musica. Inoltre, venerdì 24 gennaio a Mirandola la Direzione didattica presenterà lo spettacolo “The Moz…art theatre”, nel quale il progetto Rulli Frulli è arricchito con laboratori di lingua inglese e arte, dimostrando un uso integrato e virtuoso delle risorse umane e delle competenze.

Questo esempio di innovazione e cooperazione è stato premiato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’originalità e l’efficacia del modello proposto. Il progetto prevede inoltre una valutazione dell’impatto sociale, i cui risultati saranno fondamentali per garantire la replicabilità e la sostenibilità di iniziative simili in futuro.

“Il progetto SCUOLE APERTE rappresenta un esempio virtuoso di come la collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio possa rispondere ai bisogni educativi delle nuove generazioni.” dichiara Marika Menozzi, Assessora educazione, formazione e saperi dell’Unione (foto). “La musica, in particolare, si dimostra uno strumento straordinario per promuovere inclusione, partecipazione e crescita personale. Siamo orgogliosi del lavoro svolto dai ragazzi, dagli insegnanti e dalla Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli, che hanno dato vita a un’esperienza innovativa e coinvolgente. Gli spettacoli finali saranno un’occasione per tutta la comunità di apprezzare i frutti di questo percorso e di confermare l’importanza di investire nell’educazione e nella cultura.”

“Questa importante progettualità – prosegue Letizia Budri, Sindaco di Mirandola – portata avanti attraverso un vero e proprio approccio multidisciplinare in campo artistico, ha visto il coinvolgimento di moltissimi alunni, 155 per la sola scuola primaria di Mirandola, cogliendo uno dei principali obiettivi, ovvero offrire a quanti più bambini possibile l’opportunità di cimentarsi in attività che promuovono lo sviluppo di differenti registri espressivi. Per sperimentare le proprie attitudini personali, da un lato, e toccare con mano gli straordinari risultati che la collaborazione e il lavoro di gruppo garantiscono, dall’altro”

“Considerato che l’obiettivo principale del progetto è il contrasto alla povertà educativa, la partecipazione così ampia dei ragazzi – conclude Silvia Biasini, Direttore della Fondazione scuola di musica – ci rende molto orgogliosi di aver contribuito al successo del progetto”.