Oggi un cittadino formiginese, dopo aver sporto opportuna denuncia alla locale stazione dei Carabinieri, ha segnalato al Comune di Formigine una truffa occorsa al padre anziano.

La dinamica è purtroppo ormai nota, e rientra nella casistica dei falsi addetti o falsi agenti: i truffatori si presentano a casa della vittima fingendosi falsi addetti commerciali (per la lettura dei contatori o la stipula di contratti di utenze varie) oppure falsi agenti delle Forze dell’Ordine. Mentre uno distrae la vittima, l’altro si sposta all’interno della casa per rubare tutto quello trova o, come accaduto nel caso specifico, facendosi consegnare l’oro custodito in cassaforte.

In questi casi, sottolinea l’Amministrazione comunale, bisogna contattare il 112 (numero unico di emergenza europeo) e segnalare sempre alle Forze dell’Ordine i casi sospetti. Il Comune di Formigine, con la Polizia Locale, è da tempo impegnato in attività di sensibilizzazione della cittadinanza al fine di evitare di essere vittime di truffe, così come l’Arma dei Carabinieri organizza incontri con la cittadinanza sui temi specifici.