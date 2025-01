I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno rafforzato i servizi finalizzati al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica allo “Shopville Gran Reno”, recentemente interessato da una criminalità che aveva destabilizzato la tranquillità dei clienti, tra cui numerose famiglie con bambini che frequentano l’area commerciale per fare acquisti, mangiare o passare del tempo libero in serenità.

Una serenità che era venuta meno a causa di alcuni soggetti che si erano insediati nei pressi dell’ingresso e avevano iniziato a disturbare e infastidire i clienti, anche con oggetti atti ad offendere, come accaduto a dicembre, quando un addetto alla sicurezza e due Carabinieri erano stati aggrediti da un giovane armato di un coltello e dei bulloni esagonali che era stato arrestato.

A partire da oggi e nei prossimi giorni, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna procederanno al controllo dei soggetti, in particolare in prossimità della Stazione Ferroviaria e nel centro commerciale, attraverso pattuglie automontate e appiedate, coadiuvate dall’Unità cinofila dell’Arma per eseguire un preventivo e deterrente servizio ad alto impatto visivo. Inoltre, i Carabinieri provvederanno ad identificare quei soggetti di particolare interesse operativo al fine di evitare la circolazione di armi bianche od oggetti atti ad offendere.