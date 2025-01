Sabato 18 gennaio (ore 20.30) al Teatro Asioli di Correggio arrivano il sorriso e le melodie affascinanti con Sogni Viennese – cent’anni di allegria, l’ultima creazione della Compagnia di Corrado Abbati.

Il sogno è, per definizione, una sequenza di immagini dove, spesso, è dolce cullarsi. Sogno viennese vuole essere questo: uno spettacolo che si muove fra ricostruzione storica e divertimento puro, diventando però non solo “divertissement”, ma anche momento di conoscenza del mondo dell’operetta. Una sequenza di sfarzosi quadri dal ritmo incalzante fanno da filo conduttore alla riproposizione di titoli celebri e alla scoperta di altri meno rappresentati (anche Puccini scrisse per Vienna e forse non tutti lo sanno!). Uno spettacolo “allegretto sostenuto”, come si direbbe in musica, sempre sorridente, una “rivista” dove il ritmo della narrazione e l’armonia degli spunti melodici si uniscono e fondono in una sequenza di allegri e spensierati episodi, di arie e concertati sostenuti dalle musiche di Strauss, Zeller, Von Suppè, Lehàr, Abraham, Puccini, eseguite dal vivo da un gruppo orchestrale, interpretate dai cantanti solisti della Compagnia e danzate dal Balletto di Parma. Uno spettacolo leggero e seducente dove, ballando un vorticoso valzer, può succedere di innamorarsi, perché questa è musica che scioglie i cuori e scalda l’anima.