Sulla Tangenziale di Bologna, sono terminati in anticipo rispetto al programma i lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale; di conseguenza, sono state annullate le chiusure del tratto compreso tra lo svincolo 4 via del Triumvirato e lo svincolo 3 Ramo Verde, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, che erano previste nelle due notti di lunedì 20 e martedì 21 gennaio.

Per consentire invece lavori di manutenzione delle barriere antirumore, nelle due notti di lunedì 20 e martedì 21 gennaio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo 6 Castelmaggiore, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 5 Quartiere Lame o 7 Bologna Centro.