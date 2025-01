Graduale aumento della nuvolosità al mattino con cielo in prevalenza nuvoloso dal pomeriggio. Dalla sera, possibilità di deboli precipitazioni sui crinali appenninici, nevose al di sopra dei 1300 metri.

Temperature minime stazionarie con estese gelate, valori tra zero e 2 gradi nei capoluoghi di provincia, fino a -4 gradi nelle aree di pianura extraurbane. Senza variazioni di rilievo anche per i valori massimi che oscilleranno tra 7 e 9 gradi. Venti deboli, in prevalenza nord-occidentali in pianura e orientali sulla dorsale appenninica. Mare poco mosso.

(Arpae)