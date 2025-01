Un affronto inaccettabile: la UIL FPL di Reggio Emilia condanna il recente tentativo di rinnovo del CCNL della Sanità, che prevede un aumento irrisorio di soli 40€ per i lavoratori del settore. Dopo aver rischiato la vita durante la pandemia, i professionisti della sanità si vedono oggi proposti stipendi da fame.

Un affronto alla dignità

Ciò che più ci indigna è il clamoroso contrasto tra le parole e i fatti. Durante la pandemia, i lavoratori della sanità sono stati definiti “angeli”, eroi che hanno messo a rischio la propria salute per salvare vite umane. Oggi, nel momento di rinnovare il contratto, si cerca di “spezzare loro le ali” con un aumento irrisorio che non tiene conto del loro sacrificio e del valore del loro lavoro.

Un confronto impari e una scelta pericolosa

È inaccettabile che chi ha rischiato la propria vita durante la pandemia, si veda oggi proposto un aumento così irrisorio. Mentre gli stessi professionisti delle cooperative sociali hanno ottenuto aumenti contrattuali di circa 180 euro, ai lavoratori della sanità si offre uno stipendio da fame. Non possiamo accettare che ci siano lavoratori di serie A e lavoratori di serie B nella sanità pubblica.

Ecco perché, bisogna Diffidare da quei sindacati che pur di portare a casa un risultato per sbandierarlo sui giornali, o per fare il favore alla politica, giocano con la dignità ed il portafogli dei lavoratori della sanità.

Con un’inflazione al 17%, un aumento del 6% equivale a una decurtazione salariale. È inaccettabile!

Un futuro a rischio

Questo atteggiamento non solo è ingiusto, ma comporta conseguenze gravissime per tutto il sistema sanitario. Se non valorizziamo i nostri professionisti, la sanità pubblica perderà ulteriormente attrattiva e sarà sempre più difficile garantire ai cittadini un servizio di qualità.

La Uil Fpl ha motivato il rifiuto della sottoscrizione dell’ipotesi contrattuale presentando una serie di criticità. In particolare, il sindacato ha sottolineato che l’accordo proposto prevede:

1. Aumenti salariali giudicati insufficienti: un aumento netto di circa 50 euro al mese e solo 600 euro di arretrati lordi sono considerati troppo limitati per valorizzare il lavoro del personale sanitario.

2. Indennità non adeguate: l’indennità di PS è stata incrementata di soli 13 euro mensili lordi, mentre manca del tutto un riconoscimento per chi lavora nelle aree mediche, riabilitative e chirurgiche.

3. Mancanza di avanzamenti di carriera: non sono previsti avanzamenti per il ruolo dell’OSS e non è stato riconosciuto il profilo dell’autista soccorritore.

4. Discriminazione del personale tecnico e amministrativo: non sono state previste misure specifiche per valorizzare il lavoro del personale tecnico e amministrativo.

5. Persistenza del vincolo di esclusività: l’accordo non prevede alcun passo avanti verso il superamento del vincolo di esclusività, limitando la libertà professionale dei lavoratori.

I sanitari sono già sovraccarichi di lavoro. Il nuovo contratto, invece di alleggerire il carico, propone un aumento solo per chi lavora di più. È uno schiaffo alla dignità dei lavoratori. Questa non è valorizzazione, è sfruttamento palese dei lavoratori. E le rivendicazioni per la conciliazione vita-lavoro? I riposi?

Dov’è la coerenza delle organizzazioni sindacali che hanno voluto firmare questo CCNL?

Un appello all’unità

La UIL FPL di Reggio Emilia non può più accettare che i nostri eroi vengano così umiliati. Uniamoci e facciamo sentire la nostra voce per un contratto giusto e dignitoso.

Continueremo a chiedere al Governo e alle Regioni di stanziare le risorse necessarie per un rinnovo contrattuale che riconosca il valore del lavoro dei sanitari e che garantisca un futuro sostenibile per il Servizio Sanitario Nazionale.

Non possiamo permettere che la sanità pubblica collassi. È ora di dire basta a questa situazione e di costruire insieme un futuro migliore per i lavoratori e per tutte le persone.

(Segretaria Generale UIL FPL Reggio Emilia)