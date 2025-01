Si avvicina la data di scadenza utile per presentare il proprio elaborato, l’idea di un soggetto per un cortometraggio, alla fase centrale del progetto “Giffoni a Modena”, ideato e organizzato da Modenamoremio e dal Giffoni Film Festival, col patrocinio del Comune di Modena, in collaborazione con la Camera di Commercio di Modena e col contributo di BPER.

È infatti il 31 gennaio l’ultimo giorno utile per le classi delle scuole medie superiori e le terze classi delle medie inferiori, o anche per ragazzi e ragazze singoli o in gruppi, ragazzi, purché tra 14 e i 19 anni, per presentare il proprio lavoro (semplicemente un testo, non ancora immagini girate) alla commissione del concorso che poi, entro il 2 febbraio, selezionerà 10 proposte finaliste; tra queste la Giuria tecnica sceglierà i due vincitori che vedranno concretizzarsi il sogno di un proprio set e la produzione del loro film, con il supporto e la guida di un team di 8 professionisti del Giffoni Film festival che resteranno a Modena i giorni necessari per la realizzazione dei due cortometraggi. A questi due gruppi vincitori gli esperti del team di Giffoni, che ricordiamo essere il più importante festival del cinema per ragazzi al mondo, offriranno anche due lezioni extra per il perfezionamento della sceneggiatura. Le riprese e tutta la fase di realizzazione del film avverranno poi a inizio aprile.

In questo percorso avranno un ruolo importante anche i prestigiosi partner che hanno aderito al progetto: il Cineporto dell’Emilia-Romagna/Scarabeo, OpenLab, Laboratorio aperto di Modena, QN/Resto del Carlino, Gazzetta di Modena Scuola 2030, TRC e R&S&C.

Per partecipare al contest è sufficiente inviare il proprio elaborato all’indirizzo mail modenamoremio@giffoni.it entro il prossimo 31 gennaio, compilando il form dedicato al contest, al seguente link: https://form.jotform.com/250132401309340 o fruibile sul sito all’indirizzo https://modenamoremio.it/eventi/giffoni-in-a-day/ nella pagina dedicata al contest; è importante indicare se si partecipa come singolo, gruppo o classe.