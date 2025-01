Oggi intorno alle 12 i Vigili del fuoco e operatori sanitari del 118 si sono attivati per soccorrere una un motociclista caduto in una zona impervia in località Fogliano di Maranello.

La zona non accessibile ai normali mezzi di soccorso portava il personale 115 e 118 a raggiungere il ferito a piedi e con l’ausilio dell’elicottero Elipavullo veniva recuperato e trasportato in codice 2 presso l’ospedale di Baggiovara.