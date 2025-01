Durante un servizio perlustrativo, i militari della Tenenza di Scandiano hanno notato uno dei due uomini che, dopo essersi avvicinato a una coppia di anziani, si è allontanato frettolosamente alla loro vista. Insospettiti, i militari hanno proceduto al controllo e identificato i due, risultati essere fratelli di 54 e 40 anni. A seguito degli accertamenti, all’interno dell’autovettura su cui viaggiavano sono stati rinvenuti oltre 30 capi di abbigliamento di noti marchi.

Gli articoli, palesemente contraffatti, riportavano etichette con un valore complessivo indicativo di 15.000 euro. Per questi motivi con l’accusa di ricettazione i Carabinieri della tenenza di Scandiano hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, due uomini di 54 e 40 anni residenti nel Bolognese. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. I capi d’abbigliamento venivano sottoposti a sequestro.