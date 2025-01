Due ragazzi lombardi, un 30enne di Milano e un 29enne residente a Cinisello Balsamo, dopo aver visitato la fiera del cioccolato a Rimini, nella via del ritorno verso Milano

si sono fermati a Fanano per fare una passeggiata sul Cimoncino. Per nulla attrezzati per affrontare un terreno ghiacciato, hanno imboccato il sentiero CAI 439/A cominciando a salire ma, a causa del ghiaccio, uno di loro è scivolato per alcuni metri. Nella caduta ha perso anche il telefono cellulare. Fortunatamente poco distante stava transitando un altro

gruppo di escursionisti attrezzati con ramponi e piccozza che hanno raggiunto l’escursionista milanese riportandolo in una zona più sicura, inoltre gli hanno anche recuperato il telefonino.

Erano circa le 14.30 quando è arriva al 112 la richiesta di aiuto. E’ stato allertato il Soccorso Alpino e Speleologico che ha inviato sul posto due tecnici già presenti sul comprensorio, e la squadra in pronta partenza da Fanano composta da altri 4 tecnici.

La direzione del comprensorio sciistico ha messo immediatamente a disposizione due gatti

delle nevi per accompagnare il più vicino possibile i due tecnici, inoltre ha consentito alla squadra di Fanano di utilizzare l’impianto di risalita per avvicinarsi alla zona dell’intervento, per poi proseguire a piedi con tutto il materiale necessario.

I due giovani sono stati raggiunti dal personale del CNSAS, che dopo aver verificato che non vi fossero problemi di tipo sanitario ha fornito loro dei ramponi e successivamente, dopo averli imbragati, ha iniziato a calarli con una corda fino al sentiero per poi accompagnarli alla loro autovettura.