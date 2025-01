Sarà una partita difficile come lo sono tutte in questo campionato aveva predetto Fabio Grosso in conferenza stampa e a giudicare dal primo tempo così è stata.

Un Südtirol senza nessuna paura reverenziale nei confronti della prima della classe ha trovato il vantaggio già al 3’ con un tiro di Raphael Odogwu che da centro area ha sparato il pallone sotto la traversa.

Sassuolo 0 – Südtirol 1

Al 9’ Berardi prende posizione su un cross di Doig difende il pallone in maniera esemplare con il corpo e di sinistro manda la palla in rete alle spalle di Poluzzi. Partita ripresa in mano quasi a far sembrare i primi minuti di prestazione solo uno scherzo.

Sassuolo 1 – Südtirol 1

Nemmeno due minuti e Niklas Pyyhtiä trova un tiro di sinistro da centro area che manda la palla nell’angolino in basso a destra. Il tempo di un controllo da parte del VAR e il Sig. Perri ha convalidato.

Sassuolo 1 – Südtirol 2

Al 55’ il Doig che non ti aspetti raccoglie un assist di Thorstvedt trova una conclusione di sinistro da fuori area e insacca il pareggio.

Sassuolo 2 – Südtirol 2

Al 58’ i padroni di casa prendono il vantaggio con Daniel Boloca in grandissima condizione oggi. Il peggio sembra essere passato e che sia solo questione di tempo prima di portare a casa un’altra vittoria.

Sassuolo 3 – Südtirol 2

Al 64’ la squadra di Castori che proprio non molla un centimetro trova il pareggio con un colpo di testa da centro area di Nicola Pietrangeli.

Sassuolo 3 – Südtirol 3

Al 69’ sugli sviluppi di un contropiede Boloca serve Laurientè che di esterno destro da centro area rimanda il Sassuolo in vantaggio.

Sassuolo 4- Südtirol 3

Al 92’ per la quindicesima volta in questo campionato segna un subentrato dalla panchina di Fabio Grosso e questa volta è stato Volpato che aveva smesso la tuta sa solo die minuti. Il suo sinistro da centro area chiude definitivamente i giochi.

Sassuolo 5 – Südtirol 3