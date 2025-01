Nella notte tra sabato 18 e domenica 19 gennaio, intorno alle ore 04:00, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato sono intervenuti all’interno del Pronto Soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova, a seguito di una segnalazione di una persona molesta che tentava di aggredire i sanitari.

Giunti immediatamente sul posto, gli agenti trovavano il soggetto in questione, un 29enne italiano, ancora in forte stato di agitazione, che veniva immobilizzato e, con non poca fatica, neutralizzato.

Secondo quanto riferito dai testimoni, il 29enne, mentre riceveva delle cure, andava in escandescenza aggredendo dapprima verbalmente e poi fisicamente gli operatori sanitari e la guardia giurata presente che, fortunatamente, non subivano lesioni gravi.

Il soggetto veniva quindi condotto presso i locali della Questura dove, in virtù del nuovo decreto-legge sulla prevenzione della violenza nei confronti del personale sanitario, veniva tratto in arresto per l’ipotesi di reato di lesioni aggravate agli operatori sanitari.

L’uomo si trova attualmente a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.