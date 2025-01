Saranno oltre 100 gli operatori della Polizia Locale impegnati domani, in occasione della partita Bologna FC- Borussia Dortmund di Champions League, nella gestione della viabilità e in servizi di antiabusivismo.

Visto il notevole afflusso di tifosi ospiti, oltre alle consuete modifiche alla viabilità e alla sosta previste per ogni partita allo Stadio Dall’Ara (qui l’ordinanza), si segnala che via Saragozza, dalla porta verso il Meloncello, e un tratto di via Andrea Costa (dalla rotonda Bernardini a via della Barca) saranno interessate da disagi alla circolazione, anche con possibile chiusura temporanea del traffico veicolare, a partire dal primo pomeriggio. L’orario sarà definito in base alle situazioni contingenti.

Si consiglia quindi di evitare, per quanto possibile, di attraversare in auto la zona Saragozza-Andrea Costa.

Inoltre su via Porrettana, il divieto di sosta su tutta la sede stradale scatta già da oggi lunedì 20 gennaio fino a cessate esigenze, mentre in via dello Sport e via Menabue dalle 9 di martedì 21 gennaio fino a cessate esigenze.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, per motivi di ordine pubblico legati all’incontro e agli spostamenti della tifoseria ospite, su via Saragozza, via Porrettana e su un tratto di via Andrea Costa sarà vietato il transito dei mezzi in servizio pubblico di linea dalle 17 circa di martedì 21 alle 00.30 di mercoledì 22. In questa fascia oraria, i bus delle linee Tper 14, 20, 21, 38, 39, 58, 89, 94, 671, 676, 706, 686, 826, 856 e navetta D effettueranno le deviazioni di percorso riportate nel dettaglio alla pagina www.tper.it/bolognaborussia.