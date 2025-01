Gravissimo incidente stradale ieri sera a Vignola: due morti e tre feriti

Gravissimo incidente stradale intorno alle 21:00 in Via per Sassuolo all’altezza del civico 1415 nel comune di Vignola. Una sola autovettura coinvolta con cinque giovani a bordo che, uscita di strada è finita contro al muro di recinzione di una casa. Nonostante i soccorsi immediati, con sanitari e squadra dei Vigili del fuoco dal distaccamento di Vignola, per due ragazzi non c’è stato nulla da fare.

Un altro giovane, in gravi condizioni, è stato elitrasportato dal 118 all’ospedale Maggiore di Bologna. Altri due con ferite meno gravi sono stati portati all’ospedale di Baggiovara. Hanno tutti un’età compresa tra i 18 ed i 24 anni. Sul posto anche i Carabinieri di Vignola.