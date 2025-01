Sì è svolta questa mattina a Cervarezza la cerimonia religiosa e civile di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale. Il Dott. Flaminio Reggiani, Comandante del servizio che conta ad oggi 14 operatori per 7 comuni, ha avuto modo di illustrare l’attività svolta durante il 2024. Molteplici i controlli e le attività svolte in montagna sul fronte della sicurezza urbana e stradale. In particolare sono stati 6867 i veicoli controllati, oltre 8000 le persone sottoposte ad accertamenti e controlli con 1671 richieste e segnalazioni ricevute dalla Centrale Operativa.

Per quanto concerne l’attività di polizia stradale sono stati 94 gli incidenti rilevati di cui un sinistro mortale e 29 con feriti, 216 i conducenti sottoposti ad accertamenti sull’assunzione di alcool, 43 accertamenti in materia assunzione di stupefacenti, 40 patenti ritirate e 34 veicoli sottoposti a fermo/sequestro. Sul fronte della polizia giudiziaria sono state 91 le attività svolte tra cui: 28 ricezioni di denunce/querele, 42 attività di iniziativa e di indagine, 43 notizie di reato inviate alla Procura di Reggio Emilia. Tra i reati trattati: guida in stato di ebrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, possesso di armi e oggetti atti a offendere, spaccio di stupefacenti, furto, appropriazione indebita, violenza privata, danneggiamento, truffa, lesioni stradali, omicidio stradale, oltraggio a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, accesso abusivo a sistemi informatici, reati in materia di edilizia e falso documentale.

L’attività antidroga è stata effettuata con l’unità cinofila Viktor K9 con servizi svolti sul territorio e in collaborazione con le altre forze di polizia della Regione: sul territorio sono state effettuate due perquisizioni delegate, sequestrati oltre 110 grammi di sostanza stupefacente tra hashish e marijuana, 3 giovani segnalati alla Prefettura come assuntori. Effettuati 11 Accertamenti e Trattamenti sanitari obbligatori. 744 accertamenti anagrafici e 436 notifiche di polizia giudiziaria. 40 i controlli effettuati in materia di edilizia e commercio. Molte anche le ore svolte insieme agli studenti del territorio con attività di educazione stradale e educazione alla legalità, anche con dimostrazioni dell’unità cinofila e degli strumenti in utilizzo al Comando.

La Polizia Locale è stata particolarmente impegnata anche durante l’alluvione che ha colpito il territorio montano a giugno con decine di servizi svolti in soccorso della popolazione colpita. Le pattuglie sono state impegnate anche fuori territorio in ausilio ai territori della bassa per l’alluvione di ottobre. Il 2024 è stato anche l’anno in cui sono state implementate le dotazioni tecnologiche e di servizio: è stata attivata la radiolocalizzazione delle pattuglie integrata in tempo reale la Centrale Operativa, è stata presentata la nuova unità cinofila Lupo K9, è stato installato il nuovo strumento per il fotosegnalamento e la fonoregistrazione per interrogatori, audizione di testimoni e vittime vulnerabili. Proprio queste strumentazioni verranno a breve inaugurate insieme al Comandante delle Colline Matildiche Lazzaro Fontana, anch’egli presente oggi durante le celebrazioni. Sono stati acquistati anche strumenti per l’identificazione delle sostanze stupefacenti. È entrato in servizio un nuovo mezzo 4X4 ed è stato acquisito gratuitamente tra i mezzi confiscati un nuovo veicolo che potrà essere utilizzato per i servizi in abiti civili.

Durante la cerimonia sono stati consegnati gli elogi all’Agente Scelto Serpieri e Assistente Scelto Chiesi per l’attività di indagine portata a termine in seguito a una serie di furti che avevano colpito i supermercati di Castelnovo né Monti.