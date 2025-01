Lunedì 27 gennaio ricorre l’80esimo anniversario della scoperta e liberazione, da parte dell’Armata Rossa, del campo di concentramento di Auschwitz, oggi ricordato quale “Giorno della memoria” della Shoah.

Come ogni anno, il Comune di Reggio Emilia in collaborazione con istituzioni, enti e associazioni del territorio promuove un ricco cartellone di iniziative con l’obiettivo di far conoscere e valorizzare i momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione su quanto è accaduto al popolo ebraico, alle minoranze e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazi-fascisti. L’intento è quello di conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico e oscuro periodo della storia del nostro paese e in Europa, affinché simili eventi non possano mai più accadere.

Nella giornata di lunedì 27 gennaio, alle ore 12.30 nella Sinagoga di Reggio Emilia, in via dell’Aquila, si terrà la cerimonia ufficiale di commemorazione per ricordare i tragici eventi della Shoah e riflettere sul passato e sul nostro presente. Per l’occasione il sindaco Marco Massari e il presidente della Provincia Giorgio Zanni deporranno una corona a ricordo dei cittadini ebrei perseguitati, deportati e sterminati. Dopo la lettura di un salmo da parte del rabbino Beniamino Goldstein, la cerimonia si sposterà all’interno della Sinagoga con un intervento del sindaco Massari e del presidente Zanni: introduce e conduce Matthias Durchfeld di Istoreco. Seguirà una camminata dalla Sinagoga verso via Monzermone per la consueta presa in cura delle Pietre d’Inciampo che ricordano la deportazione di Beatrice Ravà, Ilma e Iole Rietti (n.8) e Oreste Sinigaglia (n.10).

Non mancheranno i consueti appuntamenti dedicate alle scuole al cinema comunale Rosebud, con titoli che si propongono di offrire strumenti utili per la formazione di una coscienza collettiva e per riflettere sui diritti umani e sulla lotta contro tutte le forme di discriminazione. Sempre dedicato alle scuole, lunedì 27 gennaio alle ore 11, al liceo Matilde di Canossa è in programma la presentazione del libro di Michele Pompei “Razze umane. Breve storia di un lungo inganno”: l’incontro sarà aperto dall’intervento dell’assessore alla Cultura Marco Mietto.

Tante le iniziative in programma nelle biblioteche comunali, con letture pensate per pubblici di diverse età: alla Biblioteca delle Arti, inoltre, prenderà il via la mostra temporanea “Libri di famiglia. La radice ebraica di Enzo ed Emilio Sereni”.

In occasione del Giorno della Memoria, infine, tutte le biblioteche propongono consigli di lettura con i titoli più aggiornati, insieme ad una filmografia tematica di DVD posseduti dalle biblioteche, tutti accessibili al prestito. La proposta è arricchita da attività rivolte alle scuole e da consigli di lettura per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, accompagnati dalla bibliografia “Il tempo delle parole sottovoce”, a cura delle biblioteche e suddivisa per fasce di età.

Tutti i contenuti sono accessibili sul sito www. bibliotecapanizzi.it.

Gli appuntamenti per il Giorno della memoria sono promossi da Comune e Provincia di Reggio Emilia in collaborazione con ANPI, ALPI-APC, ANPPIA; Associazioni combattentistiche e d’Arma; Cgil, Cisl e Uil; Comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia; Comitato Democratico Costituzionale; Deputazione di Storia Patria per le Antiche Province Modenesi – Sezione di Reggio Emilia; Istoreco; Cinema Rosebud; Istituto “Alcide Cervi”; Teatro San Prospero; Centro Teatrale MaMiMò; Spazio Culturale Orologio; Centro Sociale Quaresimo APS; Coro dell’Università di Modena e Reggio Emilia; Fondazione I Teatri;Conservatorio di Reggio Emilia e Castelnovo né Monti “Achille Peri – Claudio Merulo” ; Scuola Secondaria di I Grado A.S. Aosta; Liceo Scientifico Statale “Aldo Moro”; Liceo Matilde di Canossa Reggio Emilia; Biblioteca Teologica Città di Reggio; Biblioteca Panizzi e decentrate; Biblioteca delle Arti; Fondazione Famiglia Sarzi.

“Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate anche le nostre”

Primo Levi

PROGRAMMA

CINEMA ROSEBUD (via Medaglie d’oro della Resistenza, 6)

Nell’ambito della rassegna “Officina Visionaria”, in occasione del Giorno della Memoria il Cinema Rosebud propone una serie di titoli rivolti esclusivamente alle scuole del territorio.

Lunedì 20 gennaio, ore 9.30 – Flora di Martina De Polo (Italia, 2024). Consigliato per scuole secondarie di I e II grado.

Martedì 21 e mercoledì 22 gennaio, ore 9.30 – Anna Frank e il diario segreto di Ari Folman (Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Israele, 2021). Consigliato per scuole primarie e secondarie di I e II grado.

Venerdì 24 gennaio, ore 9.30 – Liliana di Ruggero Gabbai (Italia, 2024).Consigliato per scuole secondarie di II grado.

Lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 gennaio, ore 9.30 – La zona d’interesse di Jonathan Glazer (Gran Bretagna, Polonia, USA, 2023). Consigliato per scuole secondarie di II grado.

Date da definire – Non dirmi che hai paura di Yasemin Samdereli (Italia, Germania, Belgio, 2024). Consigliato per scuole secondarie di II grado.

Tutti i titoli proposti vengono attivati solo su prenotazione (i film possono essere richiesti anche in date diverse da quelle indicate). Ingresso 4€ (gratuito per docenti accompagnatori e studenti/sse con disabilità). Informazioni: 0522.456632; sandra.campanini@comune.re.it; www.comune.re.it/rosebud.

L’Ufficio Cinema è a disposizione delle scuole per il suggerimento di titoli di film su richiesta dedicati al tema della me-moria.

BIBLIOTECA SAN PELLEGRINO – MARCO GERRA (via Rivoluzione D’Ottobre, 29)

martedì 21 gennaio, ore 16.45

Fili di memoria. Letture per non dimenticare a cura di Emiliana Campanini. Dai 6 anni. Informazioni: 0522.585616; www.bibliotecapanizzi.it.

BIBLIOTECA DELLE ARTI (piazza della Vittoria, 5)

martedì 21 gennaio, ore 11

Inaugurazione della mostra temporanea “Libri di famiglia. La radice ebraica di Enzo ed Emilio Sereni”. Esposizione temporanea di alcuni libri dei fratelli Emilio ed Enzo Sereni provenienti dalla Biblioteca-Archivio Emilio Sereni. Con Albertina Soliani (Presidente Istituto Cervi), Adriano Bertolini (Responsabile Biblioteca delle Arti), Nando Rinaldi (Dirigente Servizio Servizi Culturali, Comune di Reggio Emilia). Promosso da Biblioteca delle Arti e Istituto Alci- de Cervi.

sabato 25 gennaio, ore 11

Musica per non dimenticare. Una fiaccola sonora dalla biblioteca alla città

Concerto del coro Gospel and More con musiche tradizionali ebraiche. Seguiranno, nei giorni successivi, altri eventi musicali in biblioteca.

Sabato 1 febbraio, ore 16.30

Alzati! Omaggio a Primo Levi Messa in scena in forma di spettacolo/reading. Informazioni: 0522.546801; www.bibliotecapanizzi.it.

BIBLIOTECA ROSTA NUOVA (via Wibicky, 27)

venerdì 24 gennaio, ore 16.45

Giornata della Memoria. Lettura a cura dei lettori volontari Emiliana Campanini e Caterina Zerlotti (dai 6 anni). Informazioni: 0522.585636; www.bibliotecapanizzi.it.

venerdì 24 gennaio, ore 21

Lettura del libro “Il nazista e la bambina” a cura delle lettrici NPL con l’accompagnamento musicale di Andrea Gambarelli. Sarà presente l’autrice del libro, Liliana Manfredi, sopravvissuta all’eccidio della Bettola. Informazioni: 0522.585636; www.bibliotecapanizzi.it.

TEATRO SAN PROSPERO (via Guidelli, 5)

venerdì 24 gennaio, ore 21

Poveri Noi. Spettacolo teatrale che racconta la storia della famiglia di Gabriella Degli Esposti, partigiana Medaglia d’Oro al Valore Militare: ma, in realtà, racconta la storia di una famiglia qualunque in un qualunque momento storico. Questa è una storia raccontata con estrema semplicità. Un ritorno desiderato e cercato alla sostanza delle cose, degli avvenimenti, dei desideri, dei bisogni e delle emozioni. Promosso da On Art – Teatro San Prospero e Teatro delle Temperie. Informazioni: 0522.439346; 3421791236; biglietteria@teatrosanprospero.it; www.teatrosanprospero.it.

FONDAZIONE FAMIGLIA SARZI ETS

sabato 25 gennaio, ore 20.45 (auditorium “Bellini-Masina” – P.zza Dei Marti- ri, 1, Reggiolo); lunedì 27 gennaio, ore 9.45 e 11 (Teatro San Prospero, via Guidelli 5, Reggio Emilia). Gli spettacoli del 27.01 sono riservati agli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “B. Pascal” di Reggo Emilia.

La Bambina dalla Stella Gialla, Spettacolo di e con Maria Antonietta Centoducati e Gianni Binelli (attori); Ovidio Bigi (pianista); Sabina Ressia e Vittorio Pioli (burattinai). Attori e burattini raccontano in modo intenso e toccante la storia di Ada Levi, ebrea di Trieste deportata ad Auschwitz con la sua famiglia. Informazioni: 3756387639; prenotazioni@teatro- rinaldi.it; sito del Comune di Reggiolo.

CENTRO SOCIALE QUARESIMO (via Pasquino Pigoni, 59 – Codemondo)

sabato 25 gennaio, ore 17

Inaugurazione mostre fotografiche Riflessioni, ieri-oggi-domani e I luoghi della memoria Presentazione mostre con letture e narrazioni a cura del gruppo Ad Alta Voce. Al termine, piccolo rinfresco. Le mostre resteranno aperte dal 18 gennaio al 16 febbraio negli orari di apertura del Centro Sociale e su prenotazione per gruppi e/o studenti/sse. Promosso da Centro Sociale Quaresimo APS e Fotogruppo60 BFI. Informazioni: 3773955230; quaresimopresidenza@gmail.com.

FONDAZIONE “I TEATRI”

Ridotto del Teatro Municipale Valli (piazza Martiri del 7 luglio, 7)

domenica 26 gennaio, ore 11

Nell’ambito di Finalmente Domenica, presentazione del libro di Anna Foa, “Le vie degli ebrei” (Il Mulino). L’autrice dialoga con Mirco Carrattieri.

Teatro Ariosto (corso Cairoli, 1)

venerdì 31 gennaio, ore 10.30; sabato 1 febbraio ore 18 e domenica 2 febbraio, ore 16 Brundibár. Opera per ragazzi su libretto di Adolf Hoffmeister. Musica di Hans Krása. Spettacolo a pagamento. Informazioni: www. iteatri.re.it.

Teatro Cavallerizza (viale Allegri, 8/a)

mercoledì 5 e giovedì 6 febbraio, ore 20.30

Impronte dell’anima. Teatro della Ribalta presenta uno spettacolo di teatro civile e di testimonianza sullo sterminio delle persone disabili nel periodo nazista. Spettacolo a pagamento. Informazioni: 0522.458811; biglietteria@iteatri. re.it; www.iteatri.re.it.

LICEO SCIENTIFICO “A. MORO” (via XX settembre, 5)

lunedì 27 e martedì 28 gennaio, dalle 8.50 alle 12.50

Parole d’inciampo. Gli studenti “inciamperanno” su narrazioni riguardanti la Shoah che saranno lette da altri alunni. L’iniziativa, riservata agli studenti del Liceo Moro, non è aperta al pubblico. Informazioni: Prof. Daniele Castellari (Direttore artistico progetto Città del Lettore), danieleca- stellari@alice.it.

CONSERVATORIO “A. PERI – C. MERULO” AUDITORIUM “GIANFRANCO MASINI” (via D. Alighieri, 11) domenica 26 gennaio, ore 11

Concerto nell’ambito della rassegna L’Ora della Musica, promosso da Conservatorio di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti “A. Peri – C. Me- rulo”. Nicolò Anzivino e Yikai Qiu (pianoforte); musi- che di R. Schumann, F. Liszt, F. Chopin, C. De- bussy, A. Scriabin. Informazioni: 0522.456771; www.peri-merulo.it.

ISTORECO, via Dante Alighieri,11 (RE)

Settimana della Memoria – Pietre d’Inciampo 2025

Per il 27 gennaio, Giorno della Memoria, Istoreco lancia questa proposta alla cittadinanza: spolverare la memoria, pulire una Pietra d’Inciampo! Scegliete quale pietra potete pulire e adornare con un fiore o una candela per il 27 gennaio 2025. Per dettagli sulle Pietre: www.inciampa.re.it; www.istoreco.re.it.

CORO DELL’UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA PALAZZO BARONI (ex seminario) (viale Timavo, 93). Dipartimento di Educazione e Scienze Umane

lunedì 27 gennaio, dalle 17 alle 19.30

Per non dimenticare: parole, musica e immagini nella giornata della memoria. Dialoghi e riflessioni per l’80° della Liberazione di Auschwitz. Intervengono esperti dell’Università, rappresentanti di Istoreco e della pastorale universitaria con intermezzi musicali a cura del coro di Unimore. Verranno proposte letture e riflessioni di storici sul tema della memoria e della Liberazione. Promosso da Coro dell’Università di Modena e Reggio Emilia e DESU – Dipartimento di Educazione e Scienze Umane – Unimore. Informazioni: Antonella Coppi (Direttrice coro Unimore) 3475324736; antonella.coppi@uni- more.it; Giulia Santi (Membro del Direttivo): 3463603760; trigliola@hotmail.it; www.coro.uni- more.it.

LICEO MATILDE DI CANOSSA (via Makallè,18) – Aula Magna

lunedì 27 gennaio, ore 11

Razza: un concetto irrazionale e antiscientifico. Contributi a una riflessione critica per il Giorno della Memoria. Saluti istituzionali di Marco Mietto, assessore a Cultura e Giovani del Comune di Reggio Emilia. Introduce e coordina il prof. Lino Rossi. Presentazione del libro di Michele Pompei “Razze umane. Breve storia di un lungo inganno” L’autore dialoga con studenti e studentesse dell’Istituto Superiore Liceale “Matilde di Canossa”. Iniziativa promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Reggio Emilia in collaborazione con il Liceo Matilde di Canossa. Evento riservato a studenti e studentesse del Liceo Canossa.

Informazioni: prof. Lino Rossi (3482653472; lino.rossi@liceocanossa.it); Piergiorgio Paterlini (3357055655; piergiorgio.paterlini@comune. re.it).

ISTITUTO COMPRENSIVO A. S. AOSTA (via Cecati,12) – Scuola secondaria di I grado “Aosta”

lunedì 27 gennaio, ore 11

La memoria ha bisogno di noi. Gli studenti e le studentesse delle otto classi se- conde si riuniscono nel cortile della scuola per proporre letture e brani musicali. Iniziativa aperta alla cittadinanza. Informazioni: 0522.585947; reic84500g@istruzione.it; www. icaosta-re.edu.it.

BIBLIOTECA TEOLOGICA CITTÀ DI REGGIO (piazza Vallisneri, 1)

lunedì 27 gennaio, ore 21

Presentazione del libro “Oskar Schindler. Vita del nazista che salvò gli ebrei” di Francesco Cosi e Alessandra Repossi (Edizioni Terra Santa, 2024). Il libro racconta la vita di Oskar Schindler, insignito da Israele del titolo di “Giusto tra le nazioni”, che si adoperò per salvare i propri impiegati ebrei dalla morte. Alla presenza degli autori. Modera Franco Nasi (Unimore). Ingresso libero fino a esaurimento posti. Informazioni: 0522.453733; biblioteoreggio@gmail.com; www.bibliotecateo-logica.it.

SPAZIO CULTURALE OROLOGIO (via J.E. Massenet, 17/A)

lunedì 27 gennaio

dalle 16.30 Atelier_Memorie à la carte. Linguaggio del collage per comporre memorie e ricordi A cura degli educatori dello Spazio Culturale Orologio. Dai 6 ai 99 anni.

dalle ore 18.30 alle ore 20. Nel sottotetto della memoria. Gioco di ruolo a cura degli educatori dello Spa- zio Culturale Orologio. Dai 18 ai 99 anni.

Dalle 18.30 alle 20 Nel sottotetto della memoria. Gioco di ruolo a cura degli educatori dello Spazio Culturale Orologio. Dai 18 ai 99 anni.

ore 20.30 Inciampi di memoria. Narrazione a cura dei narratori volontari e degli educatori dello Spazio Culturale Orologio. Dagli 11 ai 99 anni.

martedì 28 gennaio,

ore 16.45 Importante è ricordare. Letture a cura degli educatori e dei volontari dello Spazio Culturale Orologio. Dai 3 ai 99 anni.

ore 20.45 Storia, memoria e fake news. Conferenza cittadina a cura del Dott. Marco Ruini (Direttore scientifico della rivista Anemos e neurochirurgo).

mercoledì 29 gennaio

dalle 15.30 alle 17.45 Nel sottotetto della memoria. Gioco di ruolo a cura degli educatori dello Spa- zio Culturale Orologio e in collaborazione con la Biblioteca di Quattro Castella. Dagli 11 ai 99 anni.

ore 18.30 Ne è valsa la pena. Presentazione Graphic Novel a cura di France- sca Nicolini e Marco Aldrighi.

venerdì 31 gennaio

ore 15 Prove di cinema Atelier dai 6 ai 99 anni.

ore 17 La scatola della memoria. Première del cortometraggio realizzato dai ragazzi e dalle ragazze delle classi prime della scuola Aosta. Da 0 a 99 anni.

Per informazioni sugli eventi proposti dallo Spazio Culturale Oro- logio: 0522.585396; spazioculturaleorologio@ comune.re.it.

DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LE ANTICHE PROVINCIE MODENESI (SEZIONE DI REGGIO EMILIA)

Luogo e data da definire

Il Senatore Ulderico Levi. Seduta monografica di studio. Interventi di Gabriella Fabbrici (“Figure dell’Ebraismo reggiano del secondo Ottocento”), Monica Barlettai (“Il senatore Ulderico Levi”). Promosso da Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi – Sezione di Reggio Emilia e Società Studi Storici – Correggio. Aggiornamenti e informazioni: deputazionereggioemilia@gmail.com.

CENTRO TEATRALE MAMIMÒ

Spettacolo teatrale presso Officine Creative Reggiane (via Gioia, 4) ingresso da via Tonale. mercoledì 26 febbraio ore 19.30, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 1 marzo ore 21 (il giorno 1 marzo anche matinée per le scuole), domenica 2 marzo ore 19

La Pietra. A 75 anni dalla fondazione della Repubblica Federale Tedesca e a 35 anni dalla caduta del Muro di Berlino, Chronos3 e MaMiMò raccontano echi e riverberi creati da sessant’anni di sto- ria tedesca fra violenze, fughe rocambolesche, segreti e oggetti sepolti. Spettacolo a pagamento. Informazioni e prenotazioni: 0522.383178; biglietteria@mamimo.it; www.mamimo.it.

IN PROVINCIA

ISTITUTO ALCIDE CERVI

via Fratelli Cervi, 9 Gattatico

lunedì 27 gennaio, ore 14

Emilia Levi, fiore di speranza – Lettura e incontro con l’autrice Marzia Lodi riservati alle classi quinte primaria dell’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Campogalliano, in visita a Casa Cervi nella giornata del 27 gennaio. Promosso da Istituto Alcide Cervi – Biblioteca “Il Mappamondo” e i servizi educativi. Informazioni: 0522.678356 (Morena Vannini); 0522.477050 (Gabriella Gotti); morena.vannini@ istitutocervi.it; www.istitutocervi.it.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GATTATICO E CAMPEGINE

via Gramsci, 29, Praticello

da martedì 21 a venerdì 31 gennaio, dalle 8.30 alle 12.30

Letture diffuse sul territorio di Gattatico e Campegine in classe per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di I grado a cura delle Biblio- teche di Gattatico e Campegine e della Biblioteca per ragazzi “Il Mappamondo” di Casa Cervi. Informazioni: “Il Mappamondo” (0522.678356); morena.vannini@istutocervi.it; www.istitutocervi.it

NOVETEATRO APS TEATRO F. TAGLIAVINI (piazzale Marconi 1, Novellara)

lunedì 27 gennaio, ore 20.45 75190.

La storia di Liliana Segre. In occasione dell’80° anniversario della Liberazione del campo di sterminio di Auschwitz e della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, NoveTeatro presenta uno spettacolo teatrale dedicato alla vita della senatrice Liliana Segre. Informazioni: NoveTeatro APS (3314426784; info@noveteatro.it; www.noveteatro.it).

INFO – Comune di Reggio Emilia Tel. 0522.456032; www.comune.re.it

Tutti gli appuntamenti, salvo dove diversamente indicato, sono ad ingresso libero e limitato ai posti disponibili.